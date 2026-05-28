الصليب الأحمر اللبناني: الشعب يعاني تحت وطأة ضربات الاحتلال والنزوح

أكد الدكتور أنطون الزغبي، رئيس الصليب الأحمر اللبناني، أن الشعب اللبناني يمر بحالة نفسية صعبة نتيجة استمرار التصعيد العسكري، مشيراً إلى أن آلاف النازحين ما زالوا يقيمون في مراكز إيواء منذ أشهر في ظروف إنسانية بالغة القسوة.

وأوضح الزغبي خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأوضاع داخل هذه المراكز تشهد اكتظاظاً كبيراً وتفشياً للأمراض، في ظل محدودية الإمكانات وامتداد أمد النزوح، ما يضاعف من معاناة المدنيين ويترك آثاراً نفسية عميقة على مختلف فئات المجتمع اللبناني.

وأضاف أن استمرار الضربات العسكرية يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكداً أن الحاجة باتت ملحة لوقف إطلاق نار حقيقي وشامل، يتيح حماية المدنيين وفتح المجال أمام معالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد.

