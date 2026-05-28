الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مدرب أيرلندا: الفوز على إسرائيل سيكون الرد المثالي

حمزة شعيب

قال مدرب أيرلندا خلال تصريحات صحفية، على هامش مواجهة قطر الودية استعدادًا لكأس العالم: سبق وعبرت عن رأيي بشأن مواجهة إسرائيل، لكن من وجهة نظر كروية، هذا الموقف عائق لا أرغب به، ومن غير العدل أن نكون في هذا الموقف.

وواصل: لا أقبل أن نُصوّر كالأشرار، لذلك أعتقد أن الفوز بهذه الحرب سيكون الرد المثالي من وجهة نظري، خاصة أن القرارات الأخرى ليست من صنعنا، لكن جميع اللاعبين يرغبون في تمثيل البلاد بغض النظر عن الخصم.

ويلتقي منتخب أيرلندا مع إسرائيل يوم 27 سبتمبر المقبل على أرض محايدة، على أن يتقابل المنتخبان في المباراة الثانية في الرابع من أكتوبر، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتعرض الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم لضغوط من سياسيين وشخصيات رياضية لمقاطعة مواجهتي إسرائيل، كما انضم عددًا من اللاعبين البارزين في البلاد، إلى تلك الحملة وفقًا لوكالة رويترز الإخبارية.

ووجهت مجموعة الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين، رسالة إلى الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، تتهم فيها إسرائيل بالانخراط في إبادة جماعية خلال الحرب الدائرة في غزة، وبانتهاك لوائح الاتحادين ​الأوروبي والدولي، عبر السماح للفرق بإقامة مباريات على الأراضي المحتلة.

وأوضحت أنه في نوفمبر الماضي، صوت 93% من أعضاء الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم لصالح تفويض قيادته بالضغط على الاتحاد ⁠الأوروبي لتعليق عضوية إسرائيل بموجب تلك اللوائح، وهو تفويض يؤكد ناشطون أن على الجهة الإدارية الأيرلندية احترامه وتنفيذه.

