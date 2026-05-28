قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية رمي الجمرات للمتعجلين من حجاج بيت الله الحرام
حسن الخاتمة.. وفاة حاج مصري في مشعر منى والصلاة عليه بالمسجد الحرام
وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: سنواصل العمل لإزالة التهديدات في كل الجبهات
بتهمة هدم قيم المجتمع.. حبـس كروان مشاكل 4 أيام على ذمة التحقيقات
فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد
تضامن الإسكندرية تفحص فيديو الاعتداء على طفلة من ذوي الهمم
قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وروسيا.. اعرف التردد
بيان عاجل من صندوق مكافحة الإدمان بشأن تصريحات "الحشيش غير مضر"
تشكيل منتخب مصر ضد تنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 17
ستانلي كامل العدد.. نسب إقبال مرتفعة بجميع شواطئ الإسكندرية
إصابة 3 شباب في حادث انقلاب سيارة في براني بمطروح
خلاف على أولوية المرور.. ضبط طبيب بيطري ادعى كذبا اصطدام قائد سيارة بمجند شرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيفية رمي الجمرات للمتعجلين من حجاج بيت الله الحرام

رمي الجمرات
رمي الجمرات
محمد شحتة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أراد التَّعجُّل في الحج والخروج من مِنًى في ثاني أيام التشريق ولكنَّه لم يستطع الخروج بسبب الزحام الشديد حتى غربت عليه الشمس يلزمه المبيت ورمي جمار اليوم الثالث.

وتابعت دار الإفتاء في فتوى لها عن التعجل في الحج: واتَّفق الفقهاء على أنه يجوز للحَاجِّ أن يرميَ الجِمَار في يومين من أيام التشريق، ويخرج من مِنًى في اليوم الثالث؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 203]، واختلفوا في جواز التَّعجُّل لمن غربت عليه الشمس ولم يغادر مِنًى: فإن من غربت عليه شمس ثاني أيام التشريق ولم يغادر مِنًى لزمه المبيت بها ورمي جمرات اليوم الثالث، وعلى هذا جمهور الفقهاء.

وذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ له أن يغادر بعد غروب شمس ثاني أيام التشريق، وقبل فجر اليوم الثالث مع الكراهة، واكتفى بعض الفقهاء في حصول الخروج لمن ليس من أهل مكة بانعقاد النية؛ فإذا انعقدت نيته على الخروج قبل غروب شمس ثاني أيام التشريق ثم منعه مانع صدق عليه الخروج حكمًا؛ ولا يلزمه البقاء بمِنًى عندهم، ومن ابتليَ بشيء من هذا فله أن يقلِّد من أجاز.

كيفية رمي الجمرات للمتعجل

والتعجل في الحج من الأمور الجائزة شرعاً، ونص القرآن الكريم على أنه يجوز حج التعجل ومغادرة مكة في ثاني أيام التشريق، والاكتفاء برمي الجمرات في أول وثاني أيام التشريق، وعدم الرمي في الثالث من أيام التشريق -رابع أيام عيد الأضحى-، والواجب على الحاج المتعجل في ثاني أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث ويكبر مع كل حصاة، ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلاً القبلة رافعًا يديه يدعو الله تعالى بما يشاء، أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة الكبرى فلا يقف عندها ولا يدعو بعدها.

وعلى من يرغب في الحج متعجلا أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بسبع حصوات ويكبر مع كل حصاة قائلاً الله أكبر، ثم يغادر مِنَى على الفور قبل غروب الشمس، وفي حالة غروبها وهو ما زال في مِنَى يجب عليه البقاء للمبيت في منى ليلة الثالث عشر كما نص بعض الفقهاء، ويرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر بسبع حصيات لكل جمرة ويكبر مع كل حصاة وإذا تهيأ للخروج ولم يتمكن لظروف الزحام أو بطء حركة المرور عند ذلك يستمر في سيره متعجلا ولا يلزمه المبيت بمِنَى لكونه قد تهيأ للمغادرة متعجلاً.

ويتوجه المتعجل في الحج بعد رمي الجمرات في آخر أيام إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء طواف الوداع، وبذلك يكون طواف الوداع آخر أعمال الحج وآخر العهد بالبيت العتيق امتثالاً لقوله -صلى الله عليه وسلم- «لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت».. وطواف الوداع هو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة عائدًا إلى بلده، ولا يُعفى من طواف الوداع إلا الحائض والنفساء.

دار الإفتاء التحج التعجل في الحج المتعجلين في الحج حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج رمي الجمرات كيفية رمي الجمرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

وزير التربية والتعليم

التعليم : إعادة السنة لتلاميذ ابتدائي الراسبين وغير المجتازين للبرنامج العلاجي

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

خالد الغندور

خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للجدل في أحدث ظهور

الحرس الثوري

الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد “أكثر حسماً” على أي هجمات أمريكية جديدة

محمد صلاح

ضحيت بشبابي.. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية

منتخب المغرب

المغرب والسنغال.. صدام قوي على بطاقة نهائي إفريقيا للناشئين

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

ترشيحاتنا

رشا عبد العال

الضرائب تعلن تفاصيل مشروع للربط الإلكتروني مع الجهات المختلفة.. ما القصة؟

سعر الدولار

سعر الدولار في ثاني أيام العيد اليوم.. تفاصيل

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

تراجع سعر الذهب في السعودية أول أيام عيد الأضحى 2026

بالصور

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد