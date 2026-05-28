قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وروسيا.. اعرف التردد

يتساءل ملايين المصريين عن تفاصيل مباراة مصر وروسيا الودية والقناة الناقلة للمباراة، التي تنطلق خلال ساعات في إطار الاستعداد لكأس العالم 2026.

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن، استعداداته المكثفة لخوض المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب روسيا، في إطار التحضير للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الشهر المقبل.

موعد مباراة مصر وروسيا

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وروسيا، مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة أنها تأتي ضمن برنامج إعداد الفراعنة قبل خوض منافسات المونديال.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة المنتخب المصري إلى الولايات المتحدة يوم 30 مايو الجاري، عقب انتهاء ودية روسيا، من أجل استكمال المعسكر الخارجي وخوض مباراة ودية ثانية أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل.

يأتي ذلك قبل التوجه إلى مدينة سبوكين الأمريكية استعدادًا لخوض أولى مباريات كأس العالم أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة بهدف الوصول لأفضل جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق البطولة العالمية، بعدما أوقعت القرعة منتخب مصر في مجموعة قوية تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، إلى جانب منتخبي كندا والمكسيك أصحاب الأرض والجمهور.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال الوديتين أمام روسيا والبرازيل للوقوف على مستوى اللاعبين وتجربة بعض الخطط الفنية قبل الإعلان النهائي عن القائمة المشاركة في كأس العالم.

القناة الناقلة لمباراة مصر وروسيا

أعلنت شبكة «أون سبورت» نقل مباراة مصر وروسيا على الهواء مباشرة للجماهير المصرية والعربية.

وفيما يلي تردد قناة أون سبورت 2026 الجديد على نايل سات:

التردد: 11977.

الاستقطاب: رأسى.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

قائمة منتخب مصر لكأس العالم

وكان حسام حسن قد أعلن قائمة مبدئية تضم 27 لاعبًا، على أن يتم استبعاد لاعب واحد عقب مباراة روسيا ليتم الاستقرار على القائمة النهائية للمونديال.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - المهدي سليمان - محمد علاء.

الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - حمدي فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - كريم حافظ.

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - مصطفى عبد الرؤوف زيكو - محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل - هيثم حسن - محمد صلاح.

الهجوم: عمر مرموش - أقطاي عبد الله - حمزة عبد الكريم.