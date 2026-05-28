النائبة داليا الإتربي: الأعياد تمثل فرصة لتعزيز قيم المحبة والتسامح والتكاتف بين أبناء الوطن

تقدمت النائبة الدكتورة داليا الإتربي، عضو مجلس الشيوخ بخالص التهنئة إلى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال استقبال المحافظ للمهنئين بنادي المحافظة، وسط أجواء سادتها البهجة والمحبة وروح التآخي بين جميع الحضور.

وأشادت “الإتربي” بحالة التلاحم الوطني التي شهدها اللقاء، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدة أن هذه المشاهد الوطنية تعكس قوة وترابط أبناء الشعب المصري تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت النائبة أن الأعياد تمثل فرصة لتعزيز قيم المحبة والتسامح والتكاتف بين أبناء الوطن، مشيدة بالدور الكبير الذي تبذله الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية بقيادة اللواء طارق مرزوق، في تحقيق التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين.

واختتمت النائبة الدكتورة داليا الإتربي تصريحاتها بالدعاء أن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.