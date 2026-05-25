عضو بمجلس الشيوخ الباكستاني: المؤشرات بين واشنطن وطهران تعكس حالة من التفاؤل

قالت سحر كامران، عضو مجلس الشيوخ الباكستاني، إن المؤشرات الحالية بين واشنطن وطهران تعكس حالة من التفاؤل الحذر بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، في ظل إدراك متبادل بأن استمرار التصعيد العسكري يرفع الكلفة على الجانبين.

وأضافت كامران خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة تواجه ضغوطاً داخلية متزايدة مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والاعتبارات الانتخابية وتراجع الدعم الشعبي، بينما تعاني إيران من تداعيات العقوبات والأزمة الاقتصادية، إلى جانب التوترات المرتبطة بمضيق هرمز وتأثيراته على الملاحة وأسواق النفط.

وتابعت أن المفاوضات الجارية تحظى بدور إقليمي، من بينها باكستان وشركاء في الشرق الأوسط ودول الخليج، مرجحة التوصل إلى تفاهمات أو مذكرة تفاهم تتضمن نقاطاً أساسية لخفض التصعيد ومنع استمرار الحرب، مع بقاء بعض الملفات، مثل البرنامج النووي، قيد النقاش في مراحل لاحقة.