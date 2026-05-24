مراسم تأبين في طهران لضحايا الهجمات الأمريكية والإسرائيلية

أُقيمت في العاصمة الإيرانية، طهران، الأحد، مراسم تأبين لضحايا الهجمات التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في 28 فبراير الماضي.



وردد المشاركون في المراسم هتافات مناهضة للولايات المتحدة و"إسرائيل".



و أقيمت مراسم التأبين في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران مراسم التأبين التي أقيمت وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين والسياسيين، بينهم قائد مقر "خاتم الأنبياء" التابع للقوات المسلحة الإيرانية علي عبد اللهي، ورئيس السلطة القضائية غولام حسين محسين أيجئي.

وبدأت المراسم بعزف النشيد الوطني الإيراني، تلاها تلاوة آيات من القرآن الكريم على أرواح الذين فقدوا حياتهم خلال الحرب.

كما شهدت المراسم إحياء ذكرى الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية السابق حسين أمير عبد اللهيان، اللذين لقيا مصرعهما في حادث تحطم مروحية عام 2024.