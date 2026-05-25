سيارات جديدة 2026 في السوق المحلي

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: رينو اوسترال، وكي جي ام توريس، وجيلي كول راي، وسيتروين C5 اير كروس، وبى واى دى سيلايون 5 .

بى واى دى‬ سيلايون 5 موديل 2026

تحصل سيارة بى واى دى‬ سيلايون 5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 210 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8 ثواني، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ سيلايون 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ سيلايون 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

سيتروين C5 اير كروس موديل 2026

تستمد سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وبها قوة 180 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 201 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون 935 ألف جنيه .

جيلي كول راي موديل 2026

قوة سيارة جيلي كول راي موديل 2026 تصل إلي 174 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوي إلي 195 كم/ساعة، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تبدأ أسعار جيلي كول راي موديل 2026 في سوق السيارات المصري من 975 ألف جنيه، وتصل إلي مليون و 299 ألف جنيه .

كي جي ام توريس موديل 2026

عزم دوران سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 يصل إلي 280 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 163 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.5 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تتوافر سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بأسعار تبدأ من مليون و 585 ألف جنيه، وتصل إلي مليون و 999 ألف جنيه .

رينو اوسترال موديل 2026

خزان وقود سيارة رينو اوسترال موديل 2026 يصل إلي 55 لتر، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 570 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 630 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 740 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 770 ألف جنيه .