سيات ارونا 2027 تباع بهذه المواصفات

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

سيات ارونا موديل 2027

وتوافرت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سيات ارونا موديل 2027، وتنتمي ارونا لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

محرك سيات ارونا موديل 2027

تحصل سيارة سيات ارونا موديل 2027 علي قوتها من محر ك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.6 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ سيات ارونا موديل 2027

زودت سيارة سيات ارونا موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Immobilizer Key .

مواصفات سيات ارونا موديل 2027

تمتلك سيارة سيات ارونا موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد .

ويوجد بـ سيارة سيات ارونا موديل 2027 أيضا، باور، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر سيات ارونا موديل 2027

تباع سيارة سيات ارونا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 369 ألف جنيه .