أكلات العيد.. الكبدة الإسكندراني في دقائق

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى.

طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى :



المقادير :

نصف كيلو من الكبدة مقطعة شرائح صغيرة

عدد 3 بصلات متوسطة الحجم ومقطعة لشرائح

3 ثمرات من الفلفل الألوان مقطعة لمكعبات صغيرة

نصف معلقة من خل

توابل حسب الرغبة

5 فصوص ثوم مفرومين

ملعقة من عصير الليمون

ملعقة زيت كبيرة



طريقة التحضير لعمل الكبدة الاسكندرانى:

- قومي بغسل الكبدة بشكل جيد بالخل والليمون ثم قومي بتتبيلها بالثوم والتوابل والخل والليمون.

- ضعي القلاية على النار وبها معلقة من الزيت ثم ضيفي لها الكبدة والفلفل الألوان والبصل.

- انتظري حتى تجف المياه الخارجة من الكبدة لتقومي بتقليبها وبعد أن تتأكدي من نضجها ضعيها في طبق التقديم وتقدم ساخنة.