أكلات العيد.. الكبدة الإسكندراني في دقائق

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى.
طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى :
المقادير :
نصف كيلو من الكبدة مقطعة شرائح صغيرة
عدد 3 بصلات متوسطة الحجم ومقطعة لشرائح
3 ثمرات من الفلفل الألوان مقطعة لمكعبات صغيرة
نصف معلقة من خل
توابل حسب الرغبة
5 فصوص ثوم مفرومين
ملعقة من عصير الليمون
ملعقة زيت كبيرة
طريقة التحضير لعمل الكبدة الاسكندرانى:
- قومي بغسل الكبدة بشكل جيد بالخل والليمون ثم قومي بتتبيلها بالثوم والتوابل والخل والليمون.
- ضعي القلاية على النار وبها معلقة من الزيت ثم ضيفي لها الكبدة والفلفل الألوان والبصل.
- انتظري حتى تجف المياه الخارجة من الكبدة لتقومي بتقليبها وبعد أن تتأكدي من نضجها ضعيها في طبق التقديم وتقدم ساخنة.