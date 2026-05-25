يليق بالملوك .. حفيظ دراجي يعلق على وداع جماهير الريدز لـ محمد صلاح

وجه المعلق الرياضي حفيظ دراجي رسالة إلي اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح بعد انتهاء عقده رسميا مع ليفربول.



وكتب دراجي عبر حسابه الشخصي اكس :" ‏مقطع سينمائي… يليق فقط بالملوك ..‏وداع محمد صلاح لم يكن مجرد نهاية لاعب مع نادٍ، بل نهاية حقبة كاملة في تاريخ ليفربول. ‏الدموع في أنفيلد، التصفيق الطويل، والهتاف الشهير “You’ll Never Walk Alone”… كلها جعلت المشهد أقرب لفيلم تاريخي منه إلى مباراة كرة قدم. صلاح غادر ليفربول تاركاً وراءه إرثاً من الأهداف والبطولات والذكريات التي لن تُنسى.

‏وداعا مووووووو.

في لحظة وُصفت بأنها نهاية فصلٍ استثنائي في تاريخ نادي ليفربول، ودع النجم المصري محمد صلاح ملعب “أنفيلد” بقميص الريدز للمرة الأخيرة، بعد مسيرة حافلة امتدت لسنوات حفر خلالها اسمه بأحرف من ذهب في سجلات النادي الإنجليزي.

وشهدت الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء أمس الأحد مشاركة محمد صلاح في مباراته الأخيرة مع ليفربول أمام ضيفه برينتفورد، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب “أنفيلد”.

وبهذا اللقاء، يسدل الستار على مسيرة طويلة للنجم المصري مع ليفربول، بعد إعلان رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، عقب رحلة امتدت 9 سنوات حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات الفردية والجماعية مع الريدز.