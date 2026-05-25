الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
روبرتسون يحسم اتفاقه مع توتنهام.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن الوجهة المقبلة للدولي الاسكتلندي أندي روبرتسون، الظهير الأيسر السابق لنادي ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكره الصحفي بن جاكوبس، فإن أندي روبرتسون يستعد للانضمام إلى صفوف نادي توتنهام، مؤكدًا أن اتفاقًا قد تم بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

والجدير بالذكر أن روبرتسون قد انهي حقبة استمرت 9 سنوات مع ليفربول، بمشاركته في لقائه الأخير أمام برينتفورد، ضمن الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حظي بوداع رائع في ملعب أنفيلد.


و كان قد يأتي تمسك ليفربول بروبرتسون بسبب قلة الخيارات المتاحة في مركز الظهير الأيسر، حيث يعتمد توماس فرانك، مدرب توتنهام، على ديستيني أودوجي كخيار أساسي وحيد، لكن إدارة ليفربول ترى أن رحيل اللاعب في ظل عدم وجود بديل مناسب سيؤثر على استقرار الفريق.

ورغم أن روبرتسون لم يضغط على النادي من أجل الانتقال، إلا أنه شارك هذا الموسم في أربع مباريات فقط بالدوري بعد تعاقد ليفربول مع ميلوس كيركيز من بورنموث الصيف الماضي.

يُذكر أن اللاعب الاسكتلندي انضم إلى ليفربول في 2017 قادمًا من هال سيتي، ونجح منذ ذلك الحين في التتويج بـ8 ألقاب كبرى مع الريدز على مدار ثمانية أعوام.

من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
بالشراشيب.. بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

