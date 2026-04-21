تياجو ألكانتارا: محمد صلاح أسطورة ليفربول ويستحق الأفضل دائمًا

أشاد الإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب وسط ليفربول السابق، بالنجم المصري محمد صلاح وزميله الأسكتلندي أندي روبرتسون، مؤكدًا مكانتهما الكبيرة داخل تاريخ النادي، رغم اقتراب رحيلهما عن الفريق بنهاية الموسم.

وجاءت تصريحات تياجو خلال حضوره حفل جوائز لوريوس الرياضية في العاصمة الإسبانية مدريد، في حديثه لوسائل الإعلام، حيث استعرض تجربته السابقة مع الريدز قبل رحيله في نهاية موسم 2023-2024، ثم إعلان اعتزاله كرة القدم في يوليو 2025.

وأكد لاعب برشلونة وبايرن ميونخ السابق أن صلاح وروبرتسون يُعدان من أساطير ليفربول، قائلاً إن قيمتهما لن تتأثر بمكان لعبهما في المستقبل، وأنهما سيظلان من أبرز نجوم الفريق عبر تاريخه الحديث.

وعند سؤاله عن تراجع أداء محمد صلاح هذا الموسم، فضّل تياجو عدم الدخول في تقييم فني مباشر، مشيرًا إلى أنه لم يعد داخل الفريق، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن النجم المصري يستحق الأفضل دائمًا.

وخاض صلاح هذا الموسم 38 مباراة مع ليفربول في مختلف البطولات، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 9 أهداف أخرى، في موسم شهد تذبذبًا نسبيًا في الأداء مقارنة بالمواسم السابقة.