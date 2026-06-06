وزير النقل يتفقد مشروعات مينائي الإسكندرية والدخيلة

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة موانئ مصر البحرية،في بداية جولته الموسعة بمحافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع – رئيس هيئة قناة السويس، واللواء نهاد شاهين – نائب وزير النقل للنقل البحري، إلى جانب رؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.

وبدأت أعمال الجمعية باستعراض اللواء بحري أ.ح/ عبد القادر درويش- رئيس مجلس إدارة شركة موانئ مصر البحرية تقرير مجلس إدارة الشركة عن الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2025 والمتضمن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن ذات الفترة، والتي تم مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة.كما تم عرض الموقف التشغيلي للشركة خلال عام 2025، حيث أظهرت المؤشرات استقبال المحطة عدد 463 سفينة، بإجمالي حجم تداول تعدى 800 ألف حاوية مكافئة، بنسبة نمو بلغت 41% مقارنة بالعام السابق. وحيث أسهمت هذه النتائج في تعزيز مكانة ميناء الإسكندرية كمحطة محورية للترانزيت بشرق البحر المتوسط، حيث سجلت حركة الترانزيت نحو 40% من إجمالي التداول.

وفيما يتعلق بخطط التطوير المستقبلية، أوضح رئيس الشركة أنه فيما يتعلق بتوريد المعدات الرئيسية للمرحلة الثانية، فقد تم الانتهاء من كافة إجراءات الطرح والترسية على إحدى الشركات، وجارٍ حالياً استكمال إجراءات البت والتقييم النهائي للمعدات المعاونة. كما بدأت الشركة في دراسة تنفيذ أعمال تشغيل محطة البضائع العامة والصب بميناء السخنة.

و شهد الاجتماع استعراض لآخر تطورات الموقف التنفيذي لمشروع محطة شحن القطارات بالحاويات (RCS)، والذي يأتي في إطار استراتيجية وزارة النقل الهادفة إلى إنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والبرية عبر شبكة السكك الحديدية، بما يدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتعظيم أحجام التداول، كما يساهم في تعظيم نقل البضائع عبر شبكة السكك الحديدية.

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه تم خلال مرحلة التشغيل التجريبي للمحطة، استقبال عدد 169 رحلة قطار بإجمالي 13,592 حاوية مكافئة، وهو ما يعكس كفاءة منظومة التشغيل وجاهزية البنية التحتية للنقل متعدد الوسائط ، وعقب انتهاء أعمال الجمعية وإبراء ذمة مجلس الإدارة.

وقام وزير النقل، بزيارة ميدانية إلى محطة "تحيا مصر"، حيث تفقد الوزير أرصفة المحطة التي استقبلت عدد 6 سفن خلال الزيارة، وتم الاطلاع على سير حركة تداول الحاويات والبضائع العامة.

كما تم تفقد محطة السكك الحديدية RCS وشهد وزير النقل أعمال شحن أحدى القطارات بالحاويات و تفقد عدد 2 مخازن البضائع .



بعدها توجه وزير النقل لتفقد مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة وحيث يتكون المشروع من أرصفة بطول 1680 م وبعمق يصل إلى 18م وبمساحة أرضية تبلغ 1263000 م2 وحيث تم إنهاء إنشاء أرصفة المحطة وتحسين التربة وأعمال التكريك وجلب الرمال من البحر بالكامل كما سبق وتم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الأسكندرية والتحالف العالمي (هاتشيسون –MSC - كوسكو) في عام 2023 لإستغلال أرصفة بطول 1200م وظهير خلفي 840 الف م2 كما يجري حاليا إنهاء إجراءات منح الإلتزام لبناء وتطوير واستخدام وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم بنية فوقية لمحطة رورو وبضائع عامة على رصيف 100 لتحالف شركات إيدكس برصيف بطول 480م وظهير خلفي 423 الف م2 ، حيث يعد هذا المشروع إضافة هامة لهيئة ميناء الأسكندرية حيث سيضيف رصيف رورو جديد بميناء الدخيلة ليعزز منظومة الرورو وسلاسل الإمداد المتصلة به القائمة حاليا بميناء الأسكندرية والذي يضم عدد 4 أرصفة رورو عاملة بإجمالي أطوال 807م .

كما تم متابعة التقدم في معدلات تنفيذ مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال خصوصاً القمح والذرة وفول الصويا كما أنه من المخطط أن يضيف طاقة إستيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن إضافة / السنة ؛ ‏.وتابع الوزير مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الأسكندرية الكبير حيث يتم تنفيذ حواجز ميناء الأسكندرية الكبير بعدد خمس حواجز بإجمالي أطوال تصل إلى 7120متر طولي في إطار مشروع ميناء الأسكندرية الكبير كما تم متابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدان تقريبا حيث تم البدء في أعمال الردم الخاصة به و بلغت نسبة تنفيذه 62.7% من أعمال المرحلة الأولى (153 فدان) من المنطقة اللوجيستية البالغ مساحتها 273 فدان .