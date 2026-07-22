محافظ الإسماعيلية يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو المجيدة

بعث اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٧٤ لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ المجيدة.

وأعرب محافظ الإسماعيلية في برقيته عن خالص التهاني القلبية بالأصالة عن نفسه ونيابة عن شعب الإسماعيلية وجهازها التنفيذي، لفخامة رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية الغالية سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين الشعب وجيشه الأبي، لتحقيق أهداف الثورة التي ستظل محفورة في وجدان وذاكرة التاريخ.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن ما حققته ثورة ٢٣ يوليو من مكتسبات تاريخية غيرت مجرى التاريخ المصري؛ إذ حولت نظام الحكم إلى النظام الجمهوري، وأحدثت تطورات اجتماعية واقتصادية جوهرية، أعادت للمصريين عزتهم وكرامتهم واستردت لهم وطنهم.

وفي السياق ذاته، بعث محافظ الإسماعيلية ببرقيات تهنئة مماثلة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اللواء أ.ح محمد يوسف عساف، قائد الجيش الثاني الميداني.

داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.