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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك استحق الدوري| نجم الأهلي السابق: الأبيض عمل إنجاز كبير في ظل الأزمات

نجم الاهلي السابق
نجم الاهلي السابق
ياسمين تيسير

أكد محمد حمدي زكي لاعب حرس الحدود الحالي والأهلي السابق، على استحقاقية نادي الزمالك في التتويج ببطولة الدوري، مشددًا: الأبيض عمل إنجاز كبير في ظل الظروف والأزمات والمشاكل التي مر بها، كانوا مركزين على أهدافهم بكل قوة، خسروا الكونفدرالية في مشهد حزين لكن ربنا كافئهم وكلل مجهوداتهم بالدوري.

وتابع "حمدي زكي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الطبيعي في المنافسة إنها بين الأهلي والزمالك، لكن الأحمر لم يكن في أفضل حالاته هذا الموسم، فرط في مباريات كثيرة وواجهه سوء توفيق في مباريات أخرى، كان من نتيجتها خسارة الدوري، في المقابل الزمالك كان مركز جدًا على الفوز بالدوري وربنا وفقهم وكرمهم وكلل مجهوداتهم باللقب، بيراميدز أيضًا كان منافس قوي جدًا، لكن في النهاية من اجتهد وقاتل على هدفه ربنا كرمه ووفقه وخد البطولة بجدارة واستحقاق.

وأضاف لاعب حرس الحدود: تواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري "مفاجأة" لمصر كلها، الأهلي معتاد على التتويج بالبطولات، الأهلي أقوى فريق في مصر مع احترامي للجميع، وبعده الزمالك وبيراميدز، شعبية وجماهيرية الأهلي وإدارته بتخليه دائمًا في حتة تانية، مصر كلها متعودة إن الأهلي هو البطل الدائم للدوري وغير كده استثناء، ولا أعتقد أن الأمر سيتكرر مجددًا.

وأنهى محمد حمدي زكي حديثه: تواجد إنبي وسموحة في مجموعة البطل كان "مفاجأة"، هناك فرق في مجموعة الهبوط كانت تستحق التواجد ضمن السبعة الكبار، أقربها بسبب فارق النقاط الذي تحقق في نهاية الموسم، لذلك نظام الدوري الاستثنائي غير عادل لكل الفرق.

الاهلي الزمالك الدوري

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