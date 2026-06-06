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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الأهلي السابق: كنت أتمنى تواجد مصطفى محمد.. وحمزة عبد الكريم مفاجأة العميد

نجم الاهلي السابق
نجم الاهلي السابق
ياسمين تيسير

قال محمد حمدي زكي لاعب حرس الحدود الحالي والأهلي السابق، إن اللقطة الأفضل هذا الموسم هي لقطة تتويج الزمالك بالدوري وسط جماهيره، جمهور الزمالك الأفضل هذا الموسم بفعل ما قدموه للفريق، أما اللقطة الأسوأ فهي بالطبع هبوط الإسماعيلي وحرس الحدود.

وتابع "حمدي زكي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أتمنى التوفيق لمنتخب مصر وحسام حسن والجهاز الفني واللاعبين، المجموعة تلعب باسم مصر، وإن شاء الله قادرين على الوصول لأبعد نقطة، متأكد إن حسام حسن داخل البطولة وهو عايز يكسب كأس العالم، لكن كيفية حدوث ذلك هو صميم عمل المدير الفني، أتمنى التوفيق للمنظومة كاملة، التواجد في حدث كبير مثل هذا حلم، كلنا على قلب رجل واحد وراء منتخبنا.

وأضاف لاعب حرس الحدود: حسام حسن يجيد التعامل النفسي والمعنوي مع اللاعبين بشكل كبير، لذلك يستطيع الحصول على أفضل أداء من كل لاعب، حسام حسن هو صاحب الفضل الأول في مسيرتي بعد ربنا سبحانه وتعالى، لعبت تحت قيادته في الاتحاد السكندري، كنت هداف الدوري وأفضل لاعب في مصر، وانتقلت بعدها للأهلي، هو يفعل ذلك مع جميع اللاعبين خاصة الصغار.

وواصل: حسام حسن يعشق التحديات وصناعة اللاعبين، هو من قرر اختيار حمزة عبد الكريم على حساب مصطفى محمد، إن شاء الله حمزة يقدم مستويات قوية ويظهر بشكل كويس ومنتخب مصر يوصل لنقطة بعيدة لإنها ستصنع الفارق في مسيرته الاحترافية في برشلونة، وواثق إنه تحت قيادة حسام حسن هيظهر بأفضل أداء ومستوى.

وأنهى محمد حمدي زكي حديثه: استبعاد مصطفى محمد "مفاجأة" للجميع، خصوصًا وإن مهاجم نانت كان متواجدًا في كل التجمعات والبطولات خلال السنوات الأخيرة وقدم مردودًا جيدًا وأرقامًا مميزة، لا أعرف أسباب استبعاده، لكنني أعتقد أنه كان سيفيد المنتخب لو كان موجودًا، خصوصًا وأنك لا تمتلك مهاجمًا صريحًا غير حمزة عبد الكريم.

كاس العالم المنتخب حمزه عبدالكريم

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