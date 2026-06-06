خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة: الدنيا مواقف والخير عمره ما بيروح

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة لمتابعيه تحدث فيها عن قيمة الخير وأثره، مؤكدًا أن الأعمال الطيبة لا تضيع مهما تأخر مقابلها.

وقال خالد الغندور عبر حسابه على موقع “فيسبوك” : “الخير اللي بتعمله عمره ما هيضيع حتى لو ماخدتش مقابله في نفس الوقت، والدنيا مواقف واللي بتقدمه النهاردة ممكن تلاقيه راجع لك وقت ما تكون محتاجه”.

وأضاف: “ودايما بنقول يارب استخدمنا ولا تستبدلنا”، في إشارة إلى أهمية الثبات على فعل الخير والإيمان بأن أثره يعود في الوقت المناسب.





يستعد منتخب مصر الأول، بقيادة المدير الفنى حسام حسن، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

موعد مباراة مصر والبرازيل

تقام مباراة مصر والبرازيل الودية في الواحدة صباح اليوم الأحد السابع من يونيو بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة ولاية أوهايو الأمريكية، خلال المعسكر المغلق الذي يدخله المنتخب الوطني، في إطار خطة الإعداد النهائية قبل انطلاق المونديال.