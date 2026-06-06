مفاجأة في تصنيف الفيفا.. مكاسب وخسائر منتخب مصر أمام البرازيل

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة عن تفاصيل موقف المنتخب المصري في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد الفوز الأخير على منتخب روسيا.

وكتب عامر العمايرة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» أن المنتخب المصري كان يمتلك 1563.24 نقطة في تصنيف «فيفا» لشهر أبريل 2026، قبل أن يضيف 2.32 نقطة عقب الفوز على روسيا.

وأوضح العمايرة احتمالات تأثير مواجهة البرازيل المقبلة على رصيد المنتخب الوطني، حيث أشار إلى أن الفوز سيمنح مصر 6.81 نقطة إضافية، بينما سيضيف التعادل 1.81 نقطة، في المقابل ستؤدي الهزيمة إلى خصم 3.19 نقطة من رصيد الفراعنة.

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المرتقبة أمام منتخب البرازيل، لما تحمله من أهمية كبيرة على مستوى التصنيف الدولي، إلى جانب القيمة الفنية للمباراة أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

يستعد منتخب مصر الأول، بقيادة المدير الفنى حسام حسن، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

موعد مباراة مصر والبرازيل

تقام مباراة مصر والبرازيل الودية في الواحدة صباح اليوم الأحد السابع من يونيو بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة ولاية أوهايو الأمريكية، خلال المعسكر المغلق الذي يدخله المنتخب الوطني، في إطار خطة الإعداد النهائية قبل انطلاق المونديال.