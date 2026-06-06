قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاروق جعفر يوجه نصيحة لـ حسام حسن قبل ودية البرازيل
ثابت عند 6515 جنيهًا..آخر تحديث لأشهر عيار ذهب اليوم
ضياء السيد يكشف التشكيل الهجومي المثالي لمنتخب مصر في كأس العالم
مدمرة بحرية عملاقة.. سلاح جديد ينضم للجيش الكوري الشمالي
فيتوريا يدعم الفراعنة: سأكون مشجعاً لمنتخب مصر في كأس العالم
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 6-6-2026
وزير الزراعة: استصلاح 3.5 ملايين فدان وتوريد 4.3 ملايين طن قمح حتى الآن بفضل تيسيرات الدولة
دعاء الامتحان والنجاح 2026.. أفضل الأدعية لتيسير الاختبارات والتوفيق والتفوق
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026.. هل يتم ترحيلها بقرار حكومي؟
أفضل أطعمة تساعد على النوم الهادئ ليلاً.. الخس والزبادي والموز الأرخص
أحمد عيد عبد الملك: صلاح ومرموش أهم عناصر القوة الهجومية لمنتخب مصر
فتحي سند: لا بد من تدخل عاجل لإنقاذ الزمالك أو اقفلوه أفضل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عيد عبد الملك: صلاح ومرموش أهم عناصر القوة الهجومية لمنتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد بدران   -  
يارا أمين

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق،  أن رؤيته الفنية لخط هجوم منتخب مصر تعتمد على توظيف بعض العناصر في مراكز مختلفة داخل الملعب.

وقال أحمد عيد عبد الملك خلال تصريحاته ببرنامج «ملعب ON»، إن هيثم حسن يمكن الاعتماد عليه في مركز الجناح الأيمن، بينما يرى أن محمد صلاح مناسب أكثر للعب في مركز المهاجم، على أن يشغل عمر مرموش مركز الجناح الأيسر بطريقته المعتادة.

وأضاف أن صلاح ومرموش يمثلان عنصرين مؤثرين للغاية في تشكيل المنتخب، مؤكدًا أنه لا يوجد بديل بنفس تأثيرهما داخل الفريق في الوقت الحالي، نظرًا لما يقدمانه من حلول هجومية قوية.

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم 
ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر كأس العالم أمريكا تشكيل منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 الترم الثاني .. الآن بالدرجات

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

موعد مرتبات شهر يونيو 2026

بعد قرار تبكيرها.. موعد مرتبات شهر يونيو 2026 وحقيقة صرفها بالزيادة

امتحانات

رسميا إعلان نتيجة صفوف النقل إلكترونيا في الجيزة.. احصل عليها من هذا الرابط

الدعم

هل يتم إلغاء بطاقات التموين؟.. تصريحات رسمية تكشف خطة الدعم النقدي

المصري

موعد مباراة إنبي والمصري في نهائي كأس عاصمة مصر

أرض نادي الزمالك

تحرك مفاجئ داخل البرلمان ضد الأوقاف بسبب أرض الزمالك .. تفاصيل

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للبشرة عند استخدام فيتامين سي بانتظام؟.. دراسة تربط بين البطاطس المقلية وداء السكري

الزيتون

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون؟.. فوائد صحية لا تعرفها

غادة عادل

بسعر أقل من المتوقع.. إطلالة غادة عادل تحظى بإعجاب الجمهور

بالصور

أفضل أطعمة تساعد على النوم الهادئ ليلاً.. الخس والزبادي والموز الأرخص

أفضل أطعمة تساعد على النوم الهادئ ليلاً
أفضل أطعمة تساعد على النوم الهادئ ليلاً
أفضل أطعمة تساعد على النوم الهادئ ليلاً

ماذا تطبخين اليوم؟.. 20 فكرة غداء غير مكلفة للأسرة .. وجبات اقتصادية يحبها الكبار والصغار

اذا تطبخين اليوم؟ 20 فكرة غداء غير مكلفة للأسرة
اذا تطبخين اليوم؟ 20 فكرة غداء غير مكلفة للأسرة
اذا تطبخين اليوم؟ 20 فكرة غداء غير مكلفة للأسرة

7 أخطاء تفسد طعم المحشي دون أن تنتبهي.. نصائح من ربات البيوت

7 أخطاء تفسد طعم المحشي دون أن تنتبهي
7 أخطاء تفسد طعم المحشي دون أن تنتبهي
7 أخطاء تفسد طعم المحشي دون أن تنتبهي

لحماية أسرتك من التسمم الغذائي.. نصائح تمنع تلف الطعام في الصيف

نصائح لحفظ الطعام من التلف في الصيف.. خطوات بسيطة تحمي أسرتك من التسمم الغذائي
نصائح لحفظ الطعام من التلف في الصيف.. خطوات بسيطة تحمي أسرتك من التسمم الغذائي
نصائح لحفظ الطعام من التلف في الصيف.. خطوات بسيطة تحمي أسرتك من التسمم الغذائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد