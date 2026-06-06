أحمد عيد عبد الملك: صلاح ومرموش أهم عناصر القوة الهجومية لمنتخب مصر

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، أن رؤيته الفنية لخط هجوم منتخب مصر تعتمد على توظيف بعض العناصر في مراكز مختلفة داخل الملعب.

وقال أحمد عيد عبد الملك خلال تصريحاته ببرنامج «ملعب ON»، إن هيثم حسن يمكن الاعتماد عليه في مركز الجناح الأيمن، بينما يرى أن محمد صلاح مناسب أكثر للعب في مركز المهاجم، على أن يشغل عمر مرموش مركز الجناح الأيسر بطريقته المعتادة.

وأضاف أن صلاح ومرموش يمثلان عنصرين مؤثرين للغاية في تشكيل المنتخب، مؤكدًا أنه لا يوجد بديل بنفس تأثيرهما داخل الفريق في الوقت الحالي، نظرًا لما يقدمانه من حلول هجومية قوية.

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.