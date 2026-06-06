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وليد معاذ: تذاكر ودية مصر والبرازيل نفدت والجالية المصرية ستحضر بقوة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد معاذ: تذاكر ودية مصر والبرازيل نفدت والجالية المصرية ستحضر بقوة

منتخب مصر
منتخب مصر
يارا أمين

أكد وليد معاذ، نجم الزمالك السابق، أن الجالية المصرية في أمريكا ستحضر بقوة مباراة منتخب مصر مع البرازيل في اللقاء الودي قبل انطلاق كأس العالم.

وقال معاذ في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا على قناة نادي الزمالك: "الجالية المصرية ستحضر ودية البرازيل والتذاكر نفذت قبل اللقاء، والمباراة ستكون صعبة".

وأضاف: "منتخب مصر حقق فوز معنوي على روسيا ولكن مباراة البرازيل تختلف بسبب السرعات والمهارات، ويجب تثبيت التشكيل لأنها ستكون البروفة الأخيرة قبل مواجهة بلجيكا".

موعد مباراة مصر والبرازيل

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، استعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026، من خلال مواجهة ودية قوية أمام منتخب البرازيل

وتُعد المباراة المرتقبة اختبارًا مهمًا للفراعنة قبل انطلاق مشوارهم في البطولة العالمية، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية للاعبين.

موعد مباراة مصر والبرازيل

من المقرر أن تُقام المباراة الودية بين منتخب مصر ومنتخب البرازيل الأحد 7 يونيو، في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، في ولاية أوهايو الأمريكية، ضمن المعسكر التحضيري الذي يخوضه المنتخب الوطني استعدادًا للمونديال.

استعدادات أخيرة قبل كأس العالم

تأتي المواجهة ضمن خطة الإعداد النهائية التي وضعها الجهاز الفني لـ منتخب مصر، بهدف الاحتكاك بمنتخبات قوية واكتساب المزيد من الخبرات قبل خوض المنافسات الرسمية في كأس العالم.
 

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، إلى جانب:

  • منتخب بلجيكا
  • منتخب إيران
  • منتخب نيوزيلندا

وتُقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكيةوكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

اختبار حقيقي لطموحات الفراعنة

تحظى مواجهة البرازيل باهتمام جماهيري كبير، باعتبارها فرصة مهمة لقياس مستوى منتخب مصر أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب العالمي، قبل خوض التحدي الرسمي في كأس العالم 2026.

وليد معاذ الزمالك برنامج زملكاوي نادي الزمالك منتخب مصر

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