أمير هشام: الاتحاد السكندري يتفق مع العاصي وإدوارد على إدارة الكرة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري اتخذ خطوة موفقة وجريئة، بإسناد ملف قطاع كرة القدم إلى بعض الأشخاص القادرين على وضع الفريق في مكانة جيدة، خصوصًا أنه قام بانفاق مبالغ كبيرة في الموسم الماضي من أجل ضم لاعبين والتعاقد مع مدربين.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر قناة modern mti: رئيس الاتحاد يسعى لتكرار تجربة محمد العاصي وجون إدوارد وبلال نظير في الزمالك، وتحدث معهم من أجل إدارة الكرة في النادي.

وأضاف: بالفعل حصل تواصل معهم واتفق معهم على إدارة الكرة في الاتحاد السكندري، وهناك اتفاق مبدئي بالفعل.