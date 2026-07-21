رسميًا .. الكنزاري مديرًا فنيًا للإفريقي التونسي خلفا لـ البنزرتي

أعلن النادي الإفريقي التونسي، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع المدرب ماهر الكنزاري لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد.

ويخلف الكنزاري المدرب المخضرم فوزي البنزرتي، الذي أنهى مشواره مع الإفريقي بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري التونسي في الموسم الماضي، قبل أن يتجه لتولي تدريب نادي الاتحاد الليبي.

ويبدأ الكنزاري مهمته الجديدة مع الإفريقي بعد تجربة قصيرة مع الغريم التقليدي الترجي التونسي، حيث قاد الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، قبل أن تنتهي مهمته عقب تراجع النتائج.

ويأمل مسؤولو الإفريقي في أن ينجح الكنزاري في مواصلة النتائج الإيجابية للفريق، خاصة مع الاستحقاقات القارية المنتظرة، إذ يستعد النادي للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.

ويُعد تعيين الكنزاري خطوة مهمة في إطار استعدادات الإفريقي للموسم الجديد، الذي يطمح خلاله إلى الحفاظ على لقب الدوري والمنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية.