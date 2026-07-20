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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف الزمالك بشأن الحصول على الرخصة الأفريقية

الزمالك
الزمالك
حسام الحارتي

أكد محمد عبد الجليل، مقدم برنامج “زملكاوي” على قناة الزمالك، أن نادي الزمالك لا يواجه أي أزمة بشأن الحصول على الرخصة الأفريقية، مشيراً إلى أن النادي سيحصل عليها قبل الموعد المحدد.

وأوضح عبد الجليل أن الرخصة الأفريقية لا ترتبط بوجود قضايا على نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مؤكداً أن توقيت رفع القضايا من النظام ليس العامل الحاسم، وإنما الفيصل هو توصل النادي إلى اتفاقات وتسويات رسمية مع أصحاب القضايا، مدعومة بخطابات رسمية يتم تقديمها للجهات المختصة.

وأشار إلى أن الزمالك يتبقى له حالياً قضيتان فقط، الأولى الخاصة بمستحقات اللاعب السنغالي إبراهيما نداي، والثانية تتعلق بمستحقات نادي أوليكساندريا الأوكراني الخاصة بصفقة انتقال اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا.

وأضاف أن الخطوة الأهم لحسم ملف الرخصة تتمثل في تسليم الخطابات الرسمية الخاصة بهذه التسويات إلى لجنة رخص الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تمهيداً لإرسالها إلى الاتحاد الأفريقي، وهو ما سيضمن حصول الزمالك على الرخصة الأفريقية في الموعد المحدد.

محمد عبد الجليل زملكاوي قناة الزمالك نادي الزمالك عبد الجليل

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