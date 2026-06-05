الاتحاد السكندري يوجه الشكر للجهاز الفني والإداري لفريق الكرة

يتقدم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد سلامة بخالص الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء الجهاز الفني و الإداري : للفريق الأول لكرة القدم ، على ما بذلوه من جهد كبير وعطاء مخلص طوال الموسم الرياضي المنقضى ، متمنيا لهم كل التوفيق في خطواتهم القادمة.

ويؤكد مجلس الإدارة أن المرحلة القادمة تحمل رؤية جديدة شاملة لتطوير منظومة الفريق الأول لكرة القدم، بما يواكب طموحات مجلس الإدارة وجماهير الاتحاد السكندرى، و يعكس قيمة و مكانة النادي الكبير كأحد أعرق الأندية المصرية، وبما يليق أيضاً بتاريخه العريق : ومكانته الراسخة في وجدان جماهيره العظيمة.

الامتنان العميق

ويعبر مجلس إدارة النادي عن امتنانه العميق لأعضاء الجهاز الفني والإداري الذين ساهموا في خدمة الفريق خلال الموسم الماضي، فقد كانت جهودهم وإخلاصهم موضع تقدير واعتزاز من مجلس الإدارة وجماهيره النادي.

مشروع طموح و مميز

ويؤكد مجلس إدارة النادى بأنه يشرع في مشروع طموح و مميز، واضعا نصب عينيه استعادة المكانة التى تليق بزعيم الثغر، وتعكس تاريخه العريق و قيمته الراسخة في وجدان جماهيره الوفية.