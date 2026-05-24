الاتحاد السكندري يتمسك بثنائي الفريق ويرغب في تجديد إعاراتهما

قرر مسئولو الاتحاد السكندري على تجيد إعارة الثنائي عبد الرحمن مجدي ويسري وحيد المنضمين لصفوف الفريق السكندري من نادي بيراميدز والبنك الأهلي

وتنتهي إعارة ثنائي الاتحاد السكندري بنهاية هذا الموسم في ظل رغبة الاتحاد السكندري في تجديد إعاراتهما خلال الموسم المقبل.

وضمن الاتحاد السكندري البقاء في الدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد برج العرب في إطار الجولة الثانية عشرة من مجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل ثلاثية الاتحاد السكندري كل من محمود علاء في الدقيقة ٤٥ وجون إيبوكا هدفين في الدقيقتين ٦٨ و٨١.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى ٣٥ نقطة في المركز الثامن ويضمن البقاء رسميا في الدوري، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند ٢٠ نقطة بالمركز الأخير وكان هبط للدرجة الثانية منذ عدة جولات.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة، ضمن أيضا فريق غزل المحلة البقاء بالدوري وذلك بعد تعادله سلبيا مع مضيفه مودرن سبورت.

ورفع المحلة رصيده إلى ٣٥ نقطة في المركز التاسع وبفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط، بينما أصبح رصيد مودرن سبورت ٣٧ نقطة في المركز السابع.