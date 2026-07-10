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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تعتقل رئيس بلدية وتقتحم بلدات شرق بيت لحم.. ومستوطنون يصعدون اعتداءاتهم بنابلس

إسرائيل
إسرائيل
أ ش أ
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رئيس بلدية "جناته" شرق بيت لحم بجنوب الضفة الغربية سامي داوود الزير (في الستينيات من عمره) إلى جانب مواطن فلسطيني (49 عاما)، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.. فيما واصلت اقتحام عدد من البلدات والقرى في المحافظة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق بيت فالوح، ورفيدة، وأبو انجيم، والعبيدية، والشواورة، ودار صلاح شرق بيت لحم، إضافة إلى مخيم الدهيشة جنوباً، دون تسجيل اعتقالات أخرى. كما أغلقت منطقة أبو انجيم بشكل كامل، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو مغادرتها.

وفي محافظة نابلس بشمال الضفة، هاجم مستوطنون منطقة "قماص"، الواقعة بين بلدتي أوصرين وبيتا جنوب المحافظة، واستهدفوا غرفة زراعية؛ بعد أن كانوا قد نصبوا أمس عدداً من الكرفانات الإضافية في المنطقة، التي تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى بؤرة استيطانية وتشهد اعتداءات متكررة.

كما اقتحم مستوطنون، منطقتي النصارية والباذان شمال نابلس، بزعم تنظيم مسارات استيطانية، في إطار ما وصفته مصادر محلية بحملة "استعمار بيئي" تستهدف المنطقة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي جناته بيت لحم

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