مفاجأة.. عبد الظاهر السقا يضع شرطًا لاستمراره مع الاتحاد السكندري

أكد عبد الظاهر السقا، المشرف العام على الكرة بنادي الاتحاد السكندري، خلال ظهوره في البرنامج الإذاعي “الكلام المظبوط”، أن لاعب الفريق دونجا تعرض لكسر، وسيغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر حتى اكتمال شفائه.

وأضاف عبد الظاهر السقا أن بقاء الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز يعد أمرًا إيجابيًا، مشيرًا إلى أن الفريق استفاد كثيرًا من دروس الموسم الحالي.

وأعرب عبد الظاهر السقا عن حزنه الشديد لهبوط نادي الإسماعيلي، مؤكدًا أن ما وصل إليه النادي يمثل وضعًا صعبًا على مستوى الكرة المصرية.

وتحدث المشرف العام على الكرة بالاتحاد السكندري عن مستقبله داخل النادي، قائلًا إنه لن يتمكن من الاستمرار كمدير رياضي في حال عدم وجود “سيستم” واضح وإدارة منظمة منذ البداية.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن رئيس النادي متواجد حاليًا في أداء مناسك الحج، على أن يتم حسم مستقبله داخل الجهاز بعد عودته، إلى جانب تقييم فكرة تطبيق النظام الإداري داخل النادي.