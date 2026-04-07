عبد الظاهر السقا: صفقات الشتاء أعادت التوازن إلى الاتحاد السكندري

أكد عبدالظاهر السقا المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمد احمد سلامة، قام بتوفير كافة احتياجات الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ونجح في جلب العديد من اللاعبين المميزين الذين أعادوا الاتزان داخل الأخضر.

وقال عبد الظاهر السقا في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN :صفقات الاتحاد السكندري الشتوية لعبت دوراً كبيراً في تحسن نتائج الفريق تحت قيادة المدرب تامر مصطفى وجهازه المعاون ، وعلى رأسها ، محمد مجدي أفشة المنضم من النادي الأهلي ، وثلاثي بيراميدز عبد الرحمن مجدي وعبد الرحمن جودة ومحمود عبد العاطي دونجا ، بالإضافة إلى عودة الأمجولي كريستوفاو مابولولو معشوق الجماهير ، والذي يمثل إضافة قوية لخط الهجوم.

وتابع: نتائج الاتحاد السكندري لم تكن على المستوى المطلوب في البداية ، لكن مع التدعيمات التي أبرمها مجلس الإدارة في يناير الماضي ، تحسنت النتائج بشكل كبير ، كما أن الفريق عانى من سوء التوفيق في بعض المباريات.