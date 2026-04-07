مستشار الرئيس: مصر تشهد طفرة كبيرة بالصحة.. والتأمين الصحي العمود الفقري بالقطاع

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن الاحتفال باليوم العالمي للصحة في 7 أبريل يسلط الضوء على أهمية تعزيز الوعي الصحي ودعم العلم، باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير الخدمات الطبية وتوفير العلاج والدواء، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين وزيادة الإنتاجية.

طفرة ملحوظة في القطاع الصحي المصري

وأوضح تاج الدين، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر شهدت طفرة كبيرة في جميع جوانب القطاع الصحي، سواء في الخدمات الوقائية أو العلاجية، ما ساهم في:

تحسين متوسط العمر المتوقع

انخفاض معدلات وفيات الأطفال

السيطرة على العديد من الأمراض

التأمين الصحي الشامل: العمود الفقري للرعاية الصحية

وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل العمود الفقري لتقديم خدمة صحية متكاملة وعالية الجودة في جميع المحافظات، مدعومة بتطوير المنشآت الطبية وتوافر الكوادر المؤهلة.

تطوير الكوادر الطبية وضمان الجودة

وأكد مستشار الرئيس استمرار برامج التدريب والتأهيل للكوادر الطبية لضمان تقديم خدمات صحية وفق أعلى المعايير العالمية، ما يساهم في تعزيز الثقة لدى المواطنين وتحقيق استدامة التحسين في الخدمات الطبية.