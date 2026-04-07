الصحة: الدولة تضع المواطن أولًا ومضاعفة موازنة القطاع 5 أضعاف خلال 10 سنوات

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بضمان الأمن الصحي للمواطن المصري، رغم التحديات العالمية الراهنة، من حروب وتغيرات إقليمية تؤثر على مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي.

تحول جذري في مفهوم الرعاية الصحية

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، أن مفهوم الصحة في مصر شهد تحولًا كبيرًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، حيث لم يعد يقتصر على علاج المرض فقط، بل أصبح يشمل تحقيق حالة متكاملة من الصحة البدنية والنفسية، من خلال منظومة شاملة تجمع بين الوقاية والعلاج.

قفزة ضخمة في الإنفاق والمشروعات الصحية

وأشار إلى أن الدولة ضاعفت الإنفاق على قطاع الصحة بما يزيد على 5 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدًا تنفيذ أكثر من 1200 مشروع قومي في القطاع الصحي بتكلفة تجاوزت 120 مليار جنيه، بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع نطاقها.

توسيع مظلة التأمين الصحي

وأضاف أن الحكومة تعمل على توسيع التغطية التأمينية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لدعم غير القادرين، بما يضمن حصول الجميع على خدمات صحية متكاملة دون أعباء مالية.