الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل
إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل
عبد العزيز جمال

تتجه الأنظار في مصر نحو إجازة استثنائية ينتظرها عدد كبير من العاملين، حيث يحصل بعض الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص على عطلة رسمية متصلة تبدأ من يوم الخميس 9 أبريل وتستمر حتى يوم الاثنين 13 أبريل، في واحدة من أطول الإجازات خلال هذه الفترة.

قرار رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

وتأتي هذه الإجازة وفقًا لقرارات رسمية صادرة عن الجهات المختصة، لتشمل عددًا من المناسبات الدينية والوطنية، ما يمنح فئة من العاملين فرصة للراحة تمتد لخمسة أيام متواصلة مدفوعة الأجر.

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية


 

5 أيام إجازات مدفوعة الأجر

بحسب القرار رقم 346 لسنة 2025 الصادر عن وزارة العمل، يحصل العاملون المسيحيون في القطاع الخاص على أيام إجازات رسمية مدفوعة الأجر خلال مناسباتهم الدينية، في خطوة تعكس دعم مبدأ المواطنة والمساواة داخل بيئة العمل.

ويشمل القرار الأقباط الأرثوذكس، حيث تتضمن الإجازات أعياد: الميلاد، والغطاس، وأحد السعف، وخميس العهد، وعيد القيامة، مع منح تسهيلات إضافية مثل إمكانية تأخير الحضور إلى العمل حتى الساعة العاشرة صباحًا في بعض هذه الأيام.

تفاصيل الإجازة.. خميس العهد حتى شم النسيم

تبدأ الإجازة فعليًا يوم الخميس 9 أبريل بمناسبة “خميس العهد”، وهو يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للمسيحيين، ثم يلي ذلك يومي الجمعة والسبت 10 و11 أبريل، وهما العطلة الأسبوعية المعتادة لجميع العاملين.

ويأتي بعد ذلك يوم الأحد 12 أبريل، الذي يوافق عيد القيامة، وهو أيضًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين المسيحيين وفقًا للقرار الوزاري، قبل أن تُختتم الإجازة يوم الاثنين 13 أبريل بمناسبة شم النسيم، الذي يُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع المواطنين في مصر.

وبذلك يصل إجمالي عدد أيام الإجازة المتصلة إلى خمسة أيام كاملة، ما يمنح هذه الفترة طابعًا خاصًا ومميزًا داخل جدول الإجازات السنوي.
 

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة

إجازات تشمل الكاثوليك والبروتستانت أيضًا

لم يقتصر القرار على الأقباط الأرثوذكس فقط، بل شمل أيضًا العاملين المسيحيين من الطائفتين الكاثوليكية والبروتستانتية، حيث نص على حصولهم على إجازات مدفوعة الأجر في مناسبات رئيسية، تشمل رأس السنة، وعيد الميلاد، وعيد القيامة.

ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على ضمان حقوق جميع الطوائف، وتوفير بيئة عمل مرنة تراعي التنوع الديني داخل المجتمع المصري.

إجازة شم النسيم.. العطلة الرسمية للجميع

يمثل يوم الاثنين 13 أبريل، الموافق شم النسيم، العطلة الرسمية الوحيدة خلال هذه الفترة التي تشمل جميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

ويُعد شم النسيم من الأعياد ذات الطابع الشعبي والتاريخي في مصر، حيث يحتفل به المصريون بالخروج إلى الحدائق وتناول الأطعمة التقليدية، ما يمنحه مكانة خاصة ضمن الإجازات الرسمية السنوية.
 

30 يومًا إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد في هذه الحالة

عيد العمال

لا تتوقف الإجازات عند هذا الحد، إذ يترقب العاملون في مصر إجازة رسمية جديدة خلال شهر مايو المقبل، بمناسبة عيد العمال، الذي يوافق الأول من مايو، ويُعد إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالدولة.

الإجازة التي تبدأ في 9 أبريل وتستمر حتى 13 أبريل تمثل فرصة ذهبية لفئة من العاملين، خاصة المسيحيين، للحصول على راحة متصلة مدفوعة الأجر.

وفي الوقت نفسه، يظل شم النسيم هو الإجازة الرسمية الشاملة لجميع المصريين، ليجمع بين الطابع الديني والاجتماعي.

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.. لهذه الأسباب

