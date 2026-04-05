الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إجازات شهر أبريل 2026.. ما هو موعد إجازة شم النسيم وعيد تحرير سيناء؟

خالد يوسف

يحرص عدد كبير من المواطنين على الاطلاع على إجازات شهر أبريل 2026 للتعرف على عدد الأيام التي يحصل عليها الموظفون على فترات الراحة طوال الشهر الجاري، إذ تتضمن الإجازات عطلتين رسميتين بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء، لذا يزداد البحث عن قائمة إجازات شهر أبريل 2026.

قائمة إجازات شهر أبريل 2026

تنقسم قائمة إجازات شهر أبريل 2026 ما بين عطلات رسمية وأسبوعية، حيث يحصل المواطنون على يومين كعطلة رسمية بمناسبة حلول عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء، فيما يصل عدد أيام العطلات الأسبوعية إلى 8 أيام، وإليكم جدول الإجازات في شهر أبريل كالتالي:

مواعيد العطلات الأسبوعية في شهر أبريل 2026

يحصل الموظفون على عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، لذا تصل عدد الأيام التي يحصل عليها المواطنون في هذا الشهر إلى 8 أيام، وإليكم قائمة العطلات الأسبوعية كالتالي:

ـ يوم الجمعة 3 أبريل 2026 ـ أول عطلة أسبوعية

ـ يوم السبت 4 أبريل 2026 ـ ثاني عطلة أسبوعية.

ـ يوم الجمعة 10 أبريل ـ ثالث عطلة أسبوعية.

ـ يوم السبت 11 أبريل 2026 ـ رابع عطلة أسبوعية.

ـ يوم الجمعة 17 أبريل 2026 ـ خامس عطلة أسبوعية.

ـ يوم السبت 18 أبريل 2026 ـ سادس عطلة أسبوعية.

ـ يوم الجمعة 24 أبريل 2026 ـ سابع عطلة أسبوعية.

ـ يوم السبت 25 أبريل 2026 ـ ثامن عطلة أسبوعية.

العطلات الرسمية في شهر أبريل 2026

إجازة شم النسيم 13 أبريل 2026.

إجازة عيد تحرير سيناء 25 أبريل 2026.

موعد إجازة شم النسيم

كشف الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية عن موعد إجازة شم النسيم لتكون يوم الاثنين 13 أبريل 2026، حيث يتوقع أن يعلن مجلس الوزراء عن الموعد الرسمي لحصول المواطنين على إجازة شم النسيم خلال الفترة المقبلة سواء بإعلانها في موعدها أو اتخاذ قرار بترحيل أو تبكير الإجازة.

ويحتفل المواطنون بأجواء شم النسيم بالعديد من الطقوس المعتادة مثل تلوين البيض أو تناول الرنجة والفسيخ.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء

يأتي موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 لكي تكون يوم السبت الموافق 25 أبريل الجاري بمناسبة عيد تحرير سيناء 25 أبريل 1982.

ونتذكر في هذا اليوم مشاهد رفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد خروج آخر جندي إسرائيلي.

