الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود خفض التضخم وتدعيم احتياطات النقد الأجنبي
بيانات تظهر خروج سفينتين هنديتين أخرييتن محملتين بالغاز المسال من الخليج
أوهمه بوظيفة بقاعة أفراح.. إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط
الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» الـ 171 بحمولة 4,910 أطنان لـ غزة
أخطاء بسيطة في التعامل مع عداد الكهرباء تُعرضك لمحضر سرقة وغرامة
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران
الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029
معلومات الوزراء: تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية
تصعيد خطير.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن قصف صناعات الصلب والبتروكيماويات في إيران
خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب 225 جنيهًا خلال أسبوع.. واختفاء الفجوة بين المحلي والعالمي

ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث صعدت بنحو 3.2%، بالتزامن مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية بنسبة تقارب 4%، في ظل تقلبات حادة سيطرت على الأسواق العالمية نتيجة التطورات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية الأمريكية، ما دفع الذهب إلى موجة صعود قوية أعقبها تصحيح سريع قبل نهاية الأسبوع، وفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.


وقال الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 225 جنيهًا خلال الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند مستوى 6925 جنيهًا، واختتمها عند 7150 جنيهًا.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7914 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5936 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 55,400 جنيه.
 

وأضاف أن الفجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي تلاشت تمامًا مع نهاية الأسبوع، بعد أن كانت تقترب من 300 جنيه في بداية التعاملات، وذلك نتيجة تراجع الطلب المحلي، بالتزامن مع استقرار نسبي في سعر الدولار الذي تجاوز 54.50 جنيهًا مع بداية الأسبوع.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 182 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتحت عند 4494 دولارًا، واختتمت عند 4676 دولارًا.


وكانت أسعار الذهب قد سجلت تراجعًا خلال شهر مارس بنسبة 3% وبقيمة 235 جنيهًا محليًا، فيما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 611 دولارًا وبنسبة 11.5%.


ورغم الارتفاعات الأخيرة، لا يزال الذهب أقل بنحو 17% من أعلى مستوياته التاريخية التي سجلها في 29 يناير الماضي.
الفضة ترتفع محليًا وعالميًا


وارتفعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية بنحو 5 جنيهات خلال الأسبوع بنسبة 3.8%، حيث افتتح جرام الفضة عيار 999 التداول عند 130 جنيهًا وأغلق عند 135 جنيهًا.


كما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 125 جنيهًا، وعيار 800 نحو 108 جنيهات، بينما سجل الجنيه الفضة نحو 1000 جنيه.
وعالميًا، ارتفعت أوقية الفضة بنحو 3 دولارات بنسبة 4.3%، حيث صعدت من 70 دولارًا إلى 73 دولارًا.


وكانت الفضة قد سجلت تراجعًا حادًا خلال شهر مارس، حيث انخفضت محليًا بنسبة 19.7% وبنحو 34 جنيهًا، فيما تراجعت الأوقية عالميًا بنسبة 20% وبنحو 18.8 دولارًا.


وشهدت الفضة تقلبات حادة منذ بداية عام 2026، حيث سجلت أعلى مستوى عند 121.62 دولارًا للأوقية في 29 يناير، قبل أن تهبط إلى 64 دولارًا في 6 فبراير، في واحدة من أسرع موجات التصحيح في تاريخ السوق.


أسبوع شديد التقلبات في سوق الذهب العالمي


وشهدت الأسواق العالمية أسبوعًا حافلًا بالتقلبات، حيث سيطرت التطورات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية الأمريكية على حركة الأسعار.


بدأ الذهب الأسبوع على ارتفاعات متتالية مدعومًا بتوقعات الأسواق باقتراب انتهاء الحرب في الشرق الأوسط، ما أدى إلى إعادة تسعير المخاطر الجيوسياسية ودعم الطلب على الذهب، لترتفع الأسعار من نحو 4494 دولارًا للأوقية في بداية الأسبوع إلى قرابة 4790 دولارًا مساء الأربعاء، مقتربة من مستوى المقاومة 4800 دولار.


لكن هذا الاتجاه الصعودي لم يستمر، إذ أدت تصريحات من البيت الأبيض تؤكد استمرار العمليات العسكرية إلى تغير مفاجئ في اتجاه الأسواق، حيث ارتفع الدولار بقوة وتراجعت الأسهم، وتعرض الذهب لضغوط بيعية حادة أدت إلى هبوطه بنحو 200 دولار خلال فترة قصيرة، في واحدة من أسرع موجات التصحيح خلال الأسبوع، قبل أن تستقر الأسعار نسبيًا دون استعادة كامل الخسائر.


بيانات الوظائف الأمريكية تضغط على الذهب


تعرض الذهب لضغوط إضافية بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مارس، والذي جاء أقوى من التوقعات، ما عزز احتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. ويُعد ذلك عاملًا سلبيًا للذهب، إذ يؤدي ارتفاع الفائدة إلى زيادة جاذبية الدولار والسندات مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا.


وأوضح تقرير «مرصد الذهب» أن المعدن النفيس يتحرك حاليًا بين عاملين متضادين؛ فمن ناحية، تدعم التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق المالية الطلب على الذهب كملاذ آمن، ومن ناحية أخرى، تشكل قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية ضغوطًا تحد من مكاسب المعدن النفيس.


وأشار التقرير إلى أن المستثمرين يترقبون تطورات التوترات المرتبطة بإيران، حيث إن أي تصعيد جديد قد يدفع الأسعار للارتفاع مجددًا، بينما قد يؤدي تراجع التوترات إلى عمليات جني أرباح في الأسواق.


توقعات أسعار الذهب


وفيما يتعلق بالتوقعات، أشار التقرير إلى أن الذهب لا يزال يتمتع بعوامل دعم قوية على المدى المتوسط والطويل، في مقدمتها التوترات الجيوسياسية، وارتفاع مستويات الديون العالمية، ومخاطر التضخم، إلى جانب استمرار توجه البنوك المركزية لزيادة احتياطياتها من الذهب.

ومن المرجح أن تظل أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة خلال أبريل 2026، حيث تتوقع مؤسسات مالية عالمية، من بينها جي بي مورجان وجولدمان ساكس، أن يتراوح سعر الذهب بين 4000 و6300 دولار للأوقية، مدعومًا باستمرار مشتريات البنوك المركزية وحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.


ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، ارتفع صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال فبراير 2026 إلى نحو 19 طنًا، مع استمرار الشراء من قبل بولندا والصين وأوزبكستان والتشيك وماليزيا، في حين خفضت تركيا وروسيا احتياطياتهما مؤقتًا لتوفير السيولة. كما بدأت بعض البنوك المركزية الأفريقية في شراء الذهب المحلي لتعزيز الاحتياطيات وتقليل مخاطر الأسواق العالمية.


وبحسب بيانات مجموعة CME، فإن احتمال خفض أسعار الفائدة في أبريل ضعيف للغاية، ما قد يحد من ارتفاع الذهب على المدى القصير، في حين تظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط من أهم العوامل الداعمة للأسعار.


كما تترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل عددًا من البيانات الاقتصادية المهمة، من بينها مؤشر مديري المشتريات للخدمات، وطلبات السلع المعمرة الأمريكية، ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ومؤشر أسعار المستهلك، وهي بيانات سيكون لها تأثير مباشر على توقعات أسعار الفائدة وبالتالي على اتجاه الذهب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

ترشيحاتنا

مطرقة محكمة

بعد إشارة خارجة من طبيبة خلال مشادة في مستشفى دهب.. اعرف العقوبة بالقانون

تعبيرية

بعد موافقة الشيوخ .. هل ينجح قانون حماية المنافسة في خفض الأسعار؟

النائب محمد نشأت العمده وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب

وكيل مشروعات النواب : عقول خضراء مبادرة استراتيجية لتمكين شباب الصعيد ودعم الابتكار الزراعي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد