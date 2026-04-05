54.2 جنيه.. أقل سعر دولار في تداولات البنوك اليوم

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه استقرارًا في مستهل تعاملات اليوم الأحد5-4-2026 بدون تغيير.

آخر تحديث أعلى سعر دولار

مواعيد العمل في البنوك

وتبدأ البنوك المصرية عملها صباح اليوم في تمام الثامنة صباحا حتى 3.30 عصرًا و 8.30 صباحا حتي الثالثة مساءا بالفروع البنكية.

سعر الدولار

الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 54.29 جنيهًا للشراء و 54.39 جنيهًا للبيع.

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار 54.2 جنيهًا للشراء و 54.3 جنيهًأ للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 54.27 جنيهًا للشراء و 54,37 جنيهًا للبيع في بنكي أبوظبي التجاري، القاهرة.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 54.28 جنيهًا للشراء و 54.38 جنيهًا للبيع في بنوك " التعمير والإسكان، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، البركة، كريدي أجريكول".

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 54.3 جنيهًأ للشراء و 54.4 جنيهًأ للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، ميد بنك، قناة السويس، فيصل الإسلامي، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية، قناة السويس، المصرف المتحد، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC، مصر، الأهلي المصري، نكست، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 54.45 جنيهًا للشراء و 54.55 جنيهًأ للبيع.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 54.39 جنيهًأ للشراء و 54.49 جنيهًأ للبيع في بيت التمويل الكويتي.

التضخم والبنك المركزي

يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدلات التضخم في نهاية العام الجاري إلى متوسط 7% بحيث يقل أو يزيد عن 2% في حالة الزيادة أو النقصان بما يعني 5% في التراجع و 9% في حال الزيادة.

أوضح البنك المركزي المصري في تقرير له اليوم، أن معدلات التضخم في مصر أصبحت عرضة لمجموعة متزايدة من المخاطر الصعودية بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول وتجاوز أثر إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.

وقال البنك المركزي المصري إن معدلات التضخم في نهاية فبراير الماضي سجلت ارتفاعا بنسبة 13.4% مقارنة بـ11.9% في نهاية يناير السابق له مع تزايد المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى %۱۲٫۷ مقابل %۱۱٫۲ خلال الفترة نفسها.

و تخطت تطورات التضخم في فبراير الأنماط الموسمية المعتادة، مدفوعة بشكل أساسي بالزيادات السنوية في الرسوم الدراسية والمستلزمات المرتبطة بها .

و ارتفع تضخم مجموعة الخضروات والفواكه الطازجة تأثرا بالأنماط الاستهلاكية الموسمية المرتبطة بشهر رمضان المبارك، في حين ظلت أسعار السلع الغذائية الأخرى مستقرة إلى حد كبير.