قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعيين طارق بخيت نائبًا لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى وعضوًا منتدبًا بقرار رسمى
بابا الفاتيكان: الرب يرفض صلوات قادة الحروب وأيديهم ملطخة بالدماء
سقوط أمطار ورياح شديدة.. متى تنتهي حالة الطقس السيء في مصر؟
سلامة الغذاء تتحرك بعد بلاغ تسمم غذائي وتغلق منشأة مخالفة في بني سويف
دموعه خطفت القلوب.. آية عبدالرحمن تكشف كواليس متسابق «دولة التلاوة»
من الثلاثاء للخميس.. أجواء ممطرة جدًا وتحذيرات رسمية من السيول
مجلس الجامعة العربية يوافق بالاجتماع على ترشيح نبيل فهمي أمينا عاما
ماذا في جعبة البنك المركزي بشأن سعر الفائدة الخميس المقبل .. صدى البلد يجيب
من التخطيط للتفجيرات إلى التدريب على الصواريخ.. ماذا كشف قيادي حسم بعد ضبطه؟
حاول استهداف طائرة الرئيس السيسي..ضبط الإرهابي الهارب علي عبد الونيس
وفد فرنسي يزور أبرز المعالم السياحية في القاهرة والجيزة ضمن برنامج ترويجي
اعتراف القيادي الإخواني علي محمود عبدالونيس بالتخطيط لأعمال إرهابية في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

البنك المركزي المصري
محمد يحيي

يحسم البنك المركزي المصري سعر الفائدة  علي المعاملات المصرفية خلال الخميس المقبل في ثاني اجتماع تعقده لجنة السياسات النقدية لهذا العام من اصل 8 اجتماعات دورية.


تتجه مؤشرات واتجاهات صناع السياسات النقدية في مصر نحو اتخاذ إجراءات مرنة بشان سعر الفائدة لتقليل التوترات التي خلفها الصراع الإقليمي الراهن وما تلاه من اختلالات في أسواق النفط وسلاسل الإمداد العالمية والإقليمية وانعكاساتها علي السوق المحلي .


من واقع تأكيدات مصادر عدة داخل بنوك استثمار دولية وإقليمية والتي كشفت عن دراسة البنك المركزي الإبقاء علي سعر الفائدة بدون اي تغيير مع التفكير في رفع تدريجي للفائدة للسيطرة علي نسب التضخم المرشح ارتفاعها بفعل التداعيات الإقليمية والدولية .
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بأحد بنوك الاستثمار ، توقعت أن يبقي البنك المركزي خلال اجتماعه القادم علي  الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لمحاولة فرض جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، والمحافظة علي مستهدفات نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الاجمالي.

قالت " منير " في تصريحات لها، أن الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية أثرت بقوة على الاقتصادين العالمي والإقليمي وما تلاه من تداعيات علي الاقتصاد المصري ، فقد أظهر الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مؤشرات قوية قبل اندلاع الحرب، مما خفف من حدة الصدمات الخارجية نسبياً.
أضافت أنه بالرغم من تلك التأثيرات فقد كانت مجموعة من النتائج الايجابية التي قللت التأثيرات من بينها ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الاجنبي بنحو 11% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 52.7 مليار دولار في فبراير الماضي و صعود   الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.26 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 13.4 مليار دولار ؛ 
كما اتسع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنحو 16% على أساس شهري و3.39 مرة على أساس سنوي ليصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير الماضي .
أوضحت أن  الحرب تسببت في خروج صافي تدفقات أجنبية صافية بما يقرب من 4 مليارات دولار تقريبًا من السوق الثانوية لأذون الخزانة منذ 1 مارس وحتى الآن، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 9% منذ 28 فبراير ليصل إلى 52.6 جنيهًا مصريًا للدولار، الامر الذي يعكس مرونة سعر الصرف.

كما أدت الحرب أيضا إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 48% لتصل إلى 107 دولار للبرميل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع أسعار الديزل المحلي وأسطوانات الغاز والبنزين بنسبة 19% في المتوسط في 10 مارس، والتي سيكون لها تأثير علي معدلات التضخم. الأمر الذي دفعنا لمراجعة تقديراتنا وتوقعاتنا لمعدل التضخم السنوي الرئيسي لشهر مارس بالزيادة إلى 14.3% على أساس سنوي و2.4% على أساس شهري، مما دفعنا لرفع تقديراتنا لمتوسط التضخم ليتراوح مابين 13-14% على أساس سنوي خلال عام 2026، مقارنةً بمتوسط توقعاتنا السابقة مابين 10-11%% على أساس سنوي قبل اندلاع النزاع، وهو ما قد يؤخر دورة التيسير النقدي في رأينا.

وفيما يتعلق بأسعار العائد علي أذون الخزانة، قام البنك المركزي المصري برفع العائد للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة علي المدى القصير، حيث بلغ العائد علي أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا 23.4%، بما يعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي قدره 6.94% باستخدام توقعاتنا للتضخم لمدة 12 شهرًا والذي يبلغ حوالي 13% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين).

الفائدة سعر الفائدة البنك المركزي المصري السياسات النقدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس وإلغاء امتحانات شهر مارس اليوم بسبب الأمطار

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة بجميع المدارس وإلغاء امتحانات مارس اليوم؟|توضيح عاجل

تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات

مدرسة دولية بالجيزة تعلن تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات اليوم لسوء الأحوال الجوية

صورة أرشيفية

المدارس للطلاب: انتظام امتحانات مارس اليوم «ومفيش غياب».. واحذروا لمس الكهرباء أثناء الأمطار

المدارس

تحرك برلماني عاجل بشأن قرار تعليق الدراسة في مدارس محافظة القاهرة

محافظ القاهرة

بعد التأجيل بسبب الأمطار.. محافظة القاهرة تعلن الموعد الجديد للامتحانات

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة في جميع مدارس محافظة القاهرة حرصاً على سلامة الطلاب

محافظ القليوبية

تعطيل الدراسة اليوم في القليوبية بسبب سوء الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزير الصحة يتابع مستجدات تأهيل المنظومة بالمنيا قبل إدراجها بالتأمين الشامل

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي

"جمبلاط" يتابع مستجدات تصنيع الطلمبات الغاطسة والمحركات الكهربائية داخل شركات الإنتاج الحربي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

بالصور

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية بالمستشفى الجامعى بالزقازيق

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

محافظ الشرقية يكرم القارئ محمد محمد كامل ويُشيد بجهود الأجهزة التنفيذية خلال إجازة عيد الفطر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

إرشادات مهمة للقيادة الآمنة في الطقس السيئ وتقلبات الأحوال الجوية

قيادة اثناء الطقس السيئ
قيادة اثناء الطقس السيئ
قيادة اثناء الطقس السيئ

فيديو

آية عبدالرحمن

دموعه خطفت القلوب.. آية عبدالرحمن تكشف كواليس متسابق «دولة التلاوة»

تحذير من الساعات القادمة

تنبؤات خطيرة | خبيرة فلك تُحذّر من الساعات القادمة .. ماذا قالت؟

صرخة أب تُبكي الملايين

هو أنا فيا حاجة غريبة؟».. صرخة أب تُبكي الملايين

ارتفاع أسعار كروت الشحن

جدل واسع على السوشيال ميديا.. هل ترتفع أسعار كروت الشحن الشهر المقبل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أتمنى أن تنجح التجربة

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

المزيد