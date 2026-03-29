البنك الأهلي يعلن إتمام إكتتاب سندات توريق بملياري جنيه.. تفاصيل

اعلنت شركة الأهلي فاروس المملوكة لمجموعة البنك الأهلي المصري الحكومي؛ عن ترتيب وتغطية اكتتاب سندات توريق بقيمة ملياري جنيه بإجمالي محفظة حقوق مالية مدعومة بـ2,9 مليار جنيه؛ لصالح أحد شركات التأجير التمويلي.

وفقًأ لتقرير صادر عن بنك الاستثمار " الأهلي فاروس" والذي كشف عن تغطية الإكتتاب ضمن البرنامج التاسع من سندات توريق شركة الأهلي للتوريق، من خلال تحالف 4 بنوك أبرزها " الأهلي، البركة، سايب، العربي الإفريقي الدولي".

الإصدار جاء على مدار 3 شرائح أولها بقيمة 987 مليون جنيه بأجل 25 شهرًا والشريحة الثانية بقيمة 552 مليون جنيه بأجل 37 شهرًا و الثالثة بقيمة 461 مليون جنيه باستحقاق 51 شهرًا.

بحسب تقارير صادر عن بنك الاستثمار " الأهلي فاروس" والذي أنه هناك إلتزامًأ بتقديم حلول تمويلية مبتكرة لدعم السوق وتعزيز كفاءة أدوات التمويل غير المصرفي داخل السوق المصرية بما يدعم قواعد أكبر للمستثمرين ويلبي الاحتياجات التمويلية.

تعد الصفقة انعكاسًأ في مستويات أدوات الدين المحلي خلال العام الجاري ودعم أكبر للانشطة الاقتصادية من خلال الأدوات التمويلية المختلفة في أسواق الدين.