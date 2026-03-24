البنك الأهلي: المصريون نفذوا 8.3 مليون عملية سحب من الـATM بحوالي 7 مليارات جنيه في 9 أيام

اعلن البنك الأهلي المصري عن قيام عملاء البنك خلال 9 أيام سابقة بتنفيذ أكثر من 8.3 مليون عملية سحب عبر ماكينات الصراف الآلى ATM منها 1.9 مليون عملية بقيمة 7 مليارات جنيه.

وأكد البنك الأهلي المصري في تقرير صادر عنها اليوم إنه تم بالفعل تغذية ماكينات الصراف الآلى على مستوى فروع الجمهورية بأوراق النقد الجديدة خلال فترات عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع شركات نقل الأموال وخاصة في الماكينات المتواجدة في الشوارع والمراكز التجارية لضمان السرعة والفاعلية في تغذية الماكينات في حالات الحاجة لحظيا لتلبية كافة عمليات السحب.

وقال البنك إنه يتم تغذية الماكينات بسعتها القصوى وفي بعض الأحيان تغذى بأكثر من مرة في اليوم وخاصة في المناطق التي تتسم بارتفاع كثافة الجمهور وزيادة الاستخدامات مع وجود مراقبة فورية لجودة الماكينات وصيانتها للتأكد من سلامتها.

ويحرص البنك على تغذية كافة ماكينات الصارف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية على مدار 24 ساعة خلال فترة صرف مرتبات الدولة، وفترة صرف منح وعطلات عيد الفطر المبارك لضمان تنفيذ عمليات السحب والإيداع للعملاء والمواطنين، حيث يمتلك البنك الأهلي المصري أكبر شبكة لماكينات ATM تبلغ اكثر من 7393 ماكينة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.