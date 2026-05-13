عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس بقمة أفريقيا فرنسا تؤكد نجاح مصر في مواجهة الأزمات

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة “أفريقيا – فرنسا” بالعاصمة الكينية نيروبي، عكست رؤية مصر الواضحة تجاه قضايا التنمية والإصلاح الاقتصادي، وأكدت قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية والاستمرار في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح.

وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم أن الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي نجح في تقديم صورة متكاملة عن التجربة المصرية في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الإقليمية، مع الحفاظ على معدلات التنمية وتنفيذ مشروعات قومية كبرى ساهمت في تعزيز البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي وضرورة دعم الدول الأفريقية في مواجهة أعباء الديون، يعكس الدور المصري الداعم للقارة الأفريقية والساعي لتحقيق العدالة الاقتصادية والتنموية للدول النامية.

وأضاف النائب أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطوير قطاعات الطرق والنقل والاتصالات واللوجستيات، يؤكد نجاح الدولة في بناء اقتصاد قوي وقادر على جذب الاستثمارات، وتحويل مصر إلى بوابة رئيسية للقارة الأفريقية ومركز إقليمي للتجارة والخدمات.

كما أشاد نائب بني شويف، بدعوة الرئيس إلى تعزيز التعاون الدولي والتوسع في أدوات التمويل المستدام، مؤكدًا أن مصر تمتلك رؤية متوازنة تجمع بين الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الحماية الاجتماعية ودعم التنمية الشاملة.

واختتم النائب احمد محسن تصريحاته. بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس السيسي في القمم الدولية الكبرى تعزز مكانة مصر السياسية والاقتصادية، وتؤكد ثقة المجتمع الدولي في التجربة المصرية وقدرتها على تحقيق التنمية رغم التحديات المتلاحقة.