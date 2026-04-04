سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 4-4-2026

استقر أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات له اليوم السبت 4-4-2026 داخل السوق الرسمية لليوم الثاني على التوالي.

آخر تحديث لأقل سعر دولار



سعر الدولار في البنك المركزي



وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري في آخر تداول له منذ آخر يوم عمل أمس؛ نحو 54.29 جنيهًأ للشراء و 54.39 جنيهًا للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار 54.2 جنيهًأ للشراء و 54.4 جنيهًأ للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 54.26 جنيهًا للشراء و 54.36 جنيهًا للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 54.28 جنيهًأ للشراء و 54.38 جنيهًا للبيع في بنوك " القاهرة، أبوظبي الأول، الكويت الوطني،التعمير والاسكان، البركة".

وبلغ سعر الدولار 54.33 جنيهًأ للشراء و 54.43 جنيهًا للبيع في بنك سايب.

سجل أعلي سعر دولار 54.45 جنيهًأ للشراء و 54.55 جنيهًا للبيع في مصرف أبوظي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 54.39 جنيهًا للشراء و 54.49 جنيهًا للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي.