أحمد شوبير يثير الجدل بتوقعاته عن بطل الدوري المصري قبل مباريات اليوم

تخوض أندية مرحلة التتويج بالدوري المصري اليوم الاربعاء مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية حيث تُلعب جميع المواجهات فى توقيت واحد، لحسم اللقب بين الأهلي والزمالك وبيراميدز .
و كتب الإعلامي أحمد شوبير توقعه لنتيجة المباريات وبطل الدوري اليوم عبر فيسبوك: 'الزمالك 70% بيراميدز 20% الأهلي 10%''.
وتخوض أندية مرحلة التتويج بالدوري المصري اليوم الاربعاء مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية .
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
المصري ضد الأهلي، الساعة 8 مساء، على قناة on sport max
بيراميدز ضد سموحة، الساعة 8 مساء، على قناة on sport plus
الزمالك ضد سيراميكا كيلوباترا، الساعة 8 مساء، على قناة on sport