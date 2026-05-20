بكل روح رياضية .. فرج عامر : أتوقع فوز الزمالك بالدوري اليوم

وجه رجل الأعمال فرج عامر رسالة إلي جماهير الزمالك مع اقتراب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من حسم صاحب لقب الدوري الممتاز هذا العام.

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "بعيدا عن العاطفة ومواجهه الحقيقة ، اتوقع فوز الزمالك ، واتوقع فوز بيراميدز واتوقع فوز الاهلي في اخر اسبوع في الدوري العام، وبالتالي الزمالك سوف يفوز بالدوري العام، موضوع منتهي ، مبروك للزمالك وجماهيره وهارد لك للاهلي وجماهيره وانا ، هذا هو الواقع الذي علينا ان نتوقعه ونستعد لمواجهته بكل روح رياضية.

ويترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة دوري نايل.

تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط أجواء جماهيرية منتظرة في ختام موسم مشتعل بالمنافسة