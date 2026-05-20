أحمد موسى : أبو العينين مش هيجامل الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز .. الصحة : مصر لا توجد بها أي حالات مصابة بفيروس إيبولا | أخبار التوك شو

لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية: المذاهب لم تحدد سن الحضانة

تحدث المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، خلال تصريحاته ببرنامج “كلمة أخيرة”، المذاع عبر فضائية “on”، عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلا: إن المذاهب لم تحدد سن الحضانة، لكن المحكمة الدستورية أكدت 15 سنة للذكر والأنثي.



متحدث الزراعة: القمح المصري يقترب من 5 ملايين طن.. وتفاصيل مفاجئة عن أزمة البطيخ

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن معدلات توريد القمح المحلي هذا الموسم تسير بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن الكميات الموردة تجاوزت 3.5 مليون طن حتى الآن، مع استهداف الوصول إلى 5 ملايين طن خلال الموسم الحالي.



دي فانس : لن تحصل إيران على سلاح نووي .. ومطالبة باختيار طريق التفاوض أو استئناف الحرب

قال نائب الرئيس الأمريكي، دي فانس: “لن تحصل إيران على سلاح نووي.. وهي مطالبة باختيار طريق التفاوض أو استئناف الحرب”، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الزراعة: الطماطم هترخص بعد عيد الأضحى.. وارتفاع الحرارة سبب الأسعار

أكد ألفونس جريس وكيل معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة ، أن محصول الطماطم مجنون منذ سنوات طويلة لان أسعارها متقلبة بشدة .



الطماطم مجنونة.. أحمد موسى: بسألهم في البيت قالوا جبناها بـ60 جنيه

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الطماطم مجنونة وسألت أحد زملائي عن أسعار الطماطم قالوا إنها بـ 50 جنيه، مضيفا: "سألت بيتي قالوا جبناها بـ 60 جنيه ".



أحمد موسى: سيراميكا مش هتسيب الماتش للزمالك بعد التنازل عن تذاكر المباراة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن غدا سيتم تحديد بطل الدوري المصري الممتاز والاهلي والزمالك وبيراميدز لديهم حظوظ لحصد اللقب .



أحمد موسى : أبو العينين مش هيجامل الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز.. وفيه منافسة شريفة بالملعب

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أبو العينين مش هيجامل الاهلي او الزمالك أو بيراميدز وفيه منافسة شريفة على أرض الملعب".



الصحة: مصر لا توجد بها أي حالات مصابة بفيروس إيبولا ورفع الاستعداد بكافة المنافذ

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه هناك متابعة مستمرة من وزارة الصحة لكل مستجدات وتطورات انتشار فيروس إيبولا في أحدى الدول الأفريقية .



ارتفاع الوفيات | الصحة العالمية : تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية مثير للقلق

وصفت الدكتورة آن أنسيا، ممثلة منظمة الصحة العالمية، الوضع الحالي لفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية بأنه يثير القلق، قائلة: "نحن الآن في مرحلة الاستجابة، وهناك أكثر من 536 حالة إصابة، إضافة إلى عدد كبير من الوفيات".



الأوقاف: العشر الأوائل من ذي الحجة أعظم أيام الدنيا.. وصدق النية قد يبلغ أجر الحج

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تُعد من أفضل وأعظم أيام العام، لما تحمله من فضائل عظيمة ومواسم للطاعات والعبادات.