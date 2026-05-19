الطماطم مجنونة.. أحمد موسى: بسألهم في البيت قالوا جبناها بـ60 جنيه

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الطماطم مجنونة وسألت أحد زملائي عن أسعار الطماطم قالوا إنها بـ 50 جنيه، مضيفا: "سألت بيتي قالوا جبناها بـ 60 جنيه ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اللي اتقالي إن أسعار الطماطم تتراوح من 50 لـ 60 جنيه في الكيلو ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" طبق السلطة اليوم بيكلف 100 جنيه كيلو الطماطم اغلى من كيلو الفراخ سبحان الله".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" مجنونة يا طماطم، بسألهم في البيت عندي قالولي اشترناها بـ60 وزمايلي في القناة قالولي بـ50 جنيه".

وتابع موسى :" إيه اللي يخلي سعر الطماطم تجنن كده وأحنا داخلين على العيد والفتة واللحمة، هو فيه بيت مفيهوش سلطة".