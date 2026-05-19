صندوق الذكريات لـ عادل إمام | عودة ممدوح موسى ببرنامج ضخم عن الزعيم

كشف الإعلامي ممدوح موسى، تفاصيل برنامجه الجديد “صندوق الذكريات” عن الزعيم عادل إمام، والذي يحضر له في الفترة الحالية، وهو من إخراج نجله نور موسى.

وقال موسى خلال تصريحات خاصة للإعلامية لما جبريل في برنامج “الحكاية” عبر إم بي سي مصر: عادل إمام بالنسبة لنا الأب الروحي للفن كله، هو صديقي من 40 سنة ومعاشره وسافرت معاه سوهاج وبداخل مصر وخارج مصر، وبقفل البرنامج الفترة الجاية، وبهديه للعالم العربي كله.

وتابع ممدوح موسى: البرنامج عن عادل إمام الإنسان والفنان واللي عمل كل حاجة لمصر والشعب العربي كله بيحبه حتى رحلاته لأمريكا واليمن وتونس والمغرب وإن شاء الله هتشوفوا حاجة جميلة جدًا بتؤرخ مشواره.

يذكر أن الإعلامية لما جبريل تقدم فقرة متخصصة في التريندات ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر"، أسبوعيًا يومي الأحد والاثنين، وتتناول من خلالها ما يحدث على السوشيال ميديا، طوال الأسبوع وكيف يتفاعل معها الجمهور.