أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرارًا بتجديد تكليف الشيخ حسين أحمد محمد السيد، إمام وخطيب ومدرس بالمستوى الوظيفي الأولى (أ) بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية، بتسيير أعمال الإدارة العامة لمراكز الثقافية الإسلامية والمكتبات بديوان عام وزارة الأوقاف، لمدة عام.

تجديد تكليف مدير عام الإدارة العامة لمراكز الثقافية الإسلامية بديوان الأوقاف

يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الأوقاف على دعم منظومة العمل الدعوي، وتعزيز الجهود المبذولة في خدمة كتاب الله تعالى، من خلال اختيار الكفاءات القادرة على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى العمل داخل قطاعات الوزارة المختلفة.

وزارة الأوقاف تعلن حاجتها إلى ندب عدد من العاملين من الديوان العام

يذكر أن الإدارة العامة للشئون الإدارية بديوان عام وزارة الأوقاف، أعلنت حاجتها إلى ندب عدد من العاملين من الديوان العام، والمديريات الإقليمية، والجهات التابعة لها، للعمل بالأقسام المختلفة التابعة للإدارة.

ويأتي ذلك في إطار دعم انتظام سير العمل، وسد العجز القائم ببعض الأقسام، وفقًا للتفاصيل التالية:

أولًا: قسم المحفوظات

المطلوب: عدد (٤) موظفين، ويُشترط:

مؤهل متوسط أو فوق متوسط.

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

اجتياز المقابلة الشخصية.

ثانيًا: قسم المخازن

١- مفتشو مخازن

المطلوب: عدد (٣) ويُشترط:

مؤهل فوق متوسط أو مؤهل عالٍ.

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

مهارة التعامل مع الجهات الخارجية.

خبرة بأحكام لائحة المخازن.

اجتياز المقابلة الشخصية.

٢- كتبة شطب مخازن

المطلوب: عدد (٣) ويُشترط:

مؤهل متوسط أو فوق متوسط.

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

حسن الخط.

اجتياز المقابلة الشخصية.

٣- أمناء مخازن

المطلوب: عدد (٣) ويُشترط:

مؤهل متوسط أو فوق متوسط.

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

القدرة على تحمل المسئولية.

التحلي بالأمانة والنزاهة.

اجتياز المقابلة الشخصية.

٤- السكرتارية الخاصة بالإدارة العامة

المطلوب: عدد (٢) ويُشترط:

مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو مؤهل عالٍ.

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

خبرة في أعمال السكرتارية.

اجتياز المقابلة الشخصية.

ثالثًا: قسم شئون المقر

المطلوب: عدد (٣) ويُشترط:

مؤهل متوسط أو فوق متوسط مناسب.

يُفضل تخصصات: كهرباء – تبريد وتكييف – تجارة.

اجتياز المقابلة الشخصية.

رابعًا: قسم السكرتارية العامة

المطلوب: عدد (٣) ويُشترط:

مؤهل فوق متوسط أو مؤهل مناسب.

التحلي بالأمانة وتحمل المسئولية.

اجتياز المقابلة الشخصية.

خامسًا: قسم الحركة

المطلوب: عدد (٤) ويُشترط:

مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو مؤهل عالٍ.

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

خبرة في أعمال السكرتارية.

اجتياز المقابلة الشخصية.

سادسًا: خدمات المعاونة

المطلوب: عدد (١٥) ويُشترط: