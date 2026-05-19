هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، وسط حالة من الترقب داخل سوق الصاغة بعد موجة من التحركات السريعة التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.

وتراجع سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين، ليسجل مستويات جديدة أثارت اهتمام الراغبين في الشراء والاستثمار، بالتزامن مع انخفاض أسعار الأوقية عالميًا وتحركات الدولار.

ويأتي تراجع أسعار الذهب اليوم بالتزامن مع هدوء نسبي في الأسواق العالمية، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الأعيرة المختلفة داخل السوق المحلية، خاصة مع استمرار متابعة المواطنين لتطورات أسعار الذهب لحظة بلحظة، باعتباره الملاذ الآمن الأكثر جذبًا للادخار والاستثمار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم داخل محال الصاغة القيم التالية:

عيار 24: سجل 7830 جنيهًا للبيع و7785 جنيهًا للشراء.

عيار 21: سجل 6850 جنيهًا للبيع و6810 جنيهات للشراء.

عيار 18: سجل 5870 جنيهًا للبيع و5835 جنيهًا للشراء.

عيار 14: سجل 4565 جنيهًا للبيع و4540 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: سجل 54,800 جنيه للبيع و54,480 جنيهًا للشراء.

الأونصة عالميًا: سجلت 4539.06 دولار.

دولار الصاغة: سجل 53.64 جنيه مقابل 53.15 جنيه بالبنوك.

تراجع عيار 21 يجذب اهتمام المواطنين

ويظل سعر الذهب عيار 21 الأكثر بحثًا على محركات البحث، باعتباره العيار الأكثر انتشارًا في السوق المصرية والأكثر استخدامًا في المشغولات الذهبية. ومع الانخفاض الجديد، يترقب كثير من المواطنين ما إذا كانت الأسعار ستواصل التراجع خلال الأيام المقبلة أم تعود للارتفاع مجددًا مع تغيرات السوق العالمية.

ويرى متعاملون في سوق الذهب أن حركة الأسعار الحالية ترتبط بعدة عوامل، أبرزها تغير سعر الدولار عالميًا، وتحركات البورصة العالمية للذهب، بالإضافة إلى معدلات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

نصاب زكاة الذهب اليوم

وبحسب الأسعار الحالية، بلغ نصاب زكاة الذهب اليوم نحو 665,550 جنيهًا، وذلك على أساس قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 24، وهو الرقم الذي يهتم كثير من المواطنين بمتابعته بالتزامن مع تغير أسعار الذهب بشكل يومي.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

ويتوقع خبراء سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ترقب قرارات البنوك المركزية العالمية وتحركات أسعار الفائدة الأمريكية، التي تؤثر بشكل مباشر على أداء الذهب عالميًا ومحليًا.

