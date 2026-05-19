قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس البعثة الرسمية للحج: ارتفاع أعداد حجاج القرعة الوافدين إلى الأراضي المقدس ل 22700 حاج
نقل عدد من أقسام هيئة قضايا الدولة إلى مقرها الجديد بالتجمع الأول | صورة
57.5 مليون جنيه إعانات طوارئ للعمال خلال 4 أشهر
وزارة الداخلية تنظم ورشة تدريبية حول دور الحكومة فى مواجهة مخططات إسقاط الدول | فيديو
85 جراما عيار 24.. كم نصاب الزكاة في الذهب بالإمارات اليوم؟
وزير الخارجية القطري يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي
قرار عاجل.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى
بالأرقام.. رئيس البعثة الطبية يكشف لـ«صدى البلد» أوضاع الحجاج قبل المناسك
سرقوا أدوية السرطان من المستشفى الميري.. حبس 7 أشخاص بالإسكندرية
إيران تفكك 4 خلايا على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل جنوب شرق البلاد
هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟
من الثلاثاء للأحد.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026.. 6 أيام عطلة رسمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟

أسعار الذهب
أسعار الذهب
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، وسط حالة من الترقب داخل سوق الصاغة بعد موجة من التحركات السريعة التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.

وتراجع سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين، ليسجل مستويات جديدة أثارت اهتمام الراغبين في الشراء والاستثمار، بالتزامن مع انخفاض أسعار الأوقية عالميًا وتحركات الدولار.

ويأتي تراجع أسعار الذهب اليوم بالتزامن مع هدوء نسبي في الأسواق العالمية، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الأعيرة المختلفة داخل السوق المحلية، خاصة مع استمرار متابعة المواطنين لتطورات أسعار الذهب لحظة بلحظة، باعتباره الملاذ الآمن الأكثر جذبًا للادخار والاستثمار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم داخل محال الصاغة القيم التالية:

عيار 24: سجل 7830 جنيهًا للبيع و7785 جنيهًا للشراء.

عيار 21: سجل 6850 جنيهًا للبيع و6810 جنيهات للشراء.

عيار 18: سجل 5870 جنيهًا للبيع و5835 جنيهًا للشراء.

عيار 14: سجل 4565 جنيهًا للبيع و4540 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: سجل 54,800 جنيه للبيع و54,480 جنيهًا للشراء.

الأونصة عالميًا: سجلت 4539.06 دولار.

دولار الصاغة: سجل 53.64 جنيه مقابل 53.15 جنيه بالبنوك.

تراجع عيار 21 يجذب اهتمام المواطنين

ويظل سعر الذهب عيار 21 الأكثر بحثًا على محركات البحث، باعتباره العيار الأكثر انتشارًا في السوق المصرية والأكثر استخدامًا في المشغولات الذهبية. ومع الانخفاض الجديد، يترقب كثير من المواطنين ما إذا كانت الأسعار ستواصل التراجع خلال الأيام المقبلة أم تعود للارتفاع مجددًا مع تغيرات السوق العالمية.

ويرى متعاملون في سوق الذهب أن حركة الأسعار الحالية ترتبط بعدة عوامل، أبرزها تغير سعر الدولار عالميًا، وتحركات البورصة العالمية للذهب، بالإضافة إلى معدلات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

نصاب زكاة الذهب اليوم

وبحسب الأسعار الحالية، بلغ نصاب زكاة الذهب اليوم نحو 665,550 جنيهًا، وذلك على أساس قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 24، وهو الرقم الذي يهتم كثير من المواطنين بمتابعته بالتزامن مع تغير أسعار الذهب بشكل يومي.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

ويتوقع خبراء سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ترقب قرارات البنوك المركزية العالمية وتحركات أسعار الفائدة الأمريكية، التي تؤثر بشكل مباشر على أداء الذهب عالميًا ومحليًا.

ويبحث المهتمون عن أسعار الذهب اليوم حول سعر الذهب الآن، سعر الذهب عيار 21، أسعار الذهب في مصر، انخفاض أسعار الذهب، سعر الجنيه الذهب، سعر الذهب اليوم في الصاغة، أسعار الذهب لحظة بلحظة، سعر الأونصة عالميًا، سعر الذهب اليوم عيار 24.

أسعار الذهب اليوم المعدن الأصفر سعر الذهب عيار 21 أسعار الذهب لحظة بلحظة أسعار الذهب اليوم في مصر سعر الذهب الآن أسعار الذهب في مصر انخفاض أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب الذهب اليوم عيار 24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

دونالد ترامب

ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي

البنزين

آخر تحديث…أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

للقرى الأكثر احتياجًا.. تضامن سوهاج تطرح صكوك أضاحي بالتقسيط لأول مرة

رئيس جامعة أسيوط الأهلية يستقبل لجنة قطاع "الحاسبات والمعلوماتية" بالمجلس الأعلى للجامعات

رئيس جامعة أسيوط الأهلية يستقبل لجنة قطاع الحاسبات والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات

محافظ أسيوط يشهد مؤتمر اليوم العالمي لالتهابات الأمعاء المناعية

أسيوط.. مؤتمر طبي عالمي يناقش التهابات الأمعاء المناعية

بالصور

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة
خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة
خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

في الخلاط.. طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية

طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط
طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط
طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟
نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟
نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

هل يهدد إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر
هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر
هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد