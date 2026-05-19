يحذر خبراء التغذية وسلامة الغذاء من عادة يفعلها كثيرون يوميًا دون انتباه، وهي وضع الطعام الساخن مباشرة داخل الثلاجة بعد الطهي، مؤكدين أن هذه الخطوة قد تؤثر على جودة الطعام وتزيد فرص نمو البكتيريا، كما قد تؤدي إلى مشكلات صحية وأضرار داخل الثلاجة نفسها.

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

ورغم أن البعض يعتقد أن إدخال الطعام الساخن إلى الثلاجة يحافظ عليه بشكل أسرع، فإن المختصين يؤكدون أن الأمر يحتاج إلى طريقة صحيحة لتجنب فساد الطعام أو تغير طعمه وقيمته الغذائية.

لماذا يُحذر الخبراء من هذه العادة؟

عند وضع الطعام الساخن مباشرة داخل الثلاجة ترتفع درجة الحرارة الداخلية بشكل مفاجئ، وهو ما قد يؤثر على باقي الأطعمة المحفوظة ويجعلها أكثر عرضة للتلف.

كما أن البخار الخارج من الطعام الساخن يتحول إلى رطوبة داخل الثلاجة، ما يخلق بيئة مناسبة لنمو بعض أنواع البكتيريا والعفن مع الوقت.

ويؤكد الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية من خلال تصريحات خاة لـ صدي البلد، أن المشكلة لا تتعلق فقط بالطعام الساخن نفسه، بل بتأثيره على كفاءة التبريد داخل الثلاجة بالكامل.

ماذا يحدث للطعام؟

يشير المختصون إلى أن بعض الأطعمة عند تبريدها بطريقة خاطئة قد تفقد جزءًا من نكهتها أو قوامها، خاصة الأرز والمكرونة والشوربة والأطعمة التي تحتوي على صلصات.

كما أن الانتقال السريع من الحرارة المرتفعة إلى البرودة الشديدة قد يغيّر طبيعة بعض المكونات، ويؤثر على الطعم النهائي عند إعادة التسخين.

وفي بعض الحالات قد تتكاثر البكتيريا إذا تُرك الطعام فترة طويلة في درجة حرارة غير مناسبة قبل أن يبرد بشكل كامل.

الطريقة الصحيحة لحفظ الطعام

ينصح الخبراء بترك الطعام ليهدأ قليلًا بعد الطهي قبل إدخاله الثلاجة، لكن دون تركه لساعات طويلة في المطبخ.

ويُفضل اتباع الخطوات التالية:

تقسيم الطعام في علب صغيرة لتبريده بسرعة

تركه لمدة قصيرة حتى يقل البخار

تغطيته جيدًا قبل الحفظ

عدم ملء الثلاجة بشكل زائد

التأكد من ضبط درجة حرارة الثلاجة

كما ينصح بتجنب ترك الطعام المطهو خارج الثلاجة لفترة تتجاوز ساعتين، خاصة في الطقس الحار.

أخطاء شائعة أثناء التخزين

هناك أخطاء أخرى يحذر منها الخبراء عند حفظ الطعام، منها:

وضع الأطعمة الساخنة بجوار منتجات الألبان

تخزين الطعام في أوعية غير محكمة الغلق

إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة

ترك الأرز أو اللحوم خارج الثلاجة لفترات طويلة

ويؤكد المختصون أن هذه العادات قد تزيد احتمالات التسمم الغذائي خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

هل تختلف أنواع الطعام؟

بعض الأطعمة تحتاج عناية أكبر أثناء التخزين، مثل:

الأرز

الدجاج

الأسماك

الشوربة

الصلصات

إذ تُعد هذه الأطعمة أكثر عرضة لنمو البكتيريا إذا لم تُحفظ بطريقة صحيحة.

كيف تعرف أن الطعام فسد؟

هناك علامات واضحة تشير إلى فساد الطعام داخل الثلاجة، منها:

تغير الرائحة

تغير اللون

ظهور طبقة لزجة

خروج فقاعات أو سوائل غريبة

تغير الطعم بشكل ملحوظ

ويشدد الخبراء على ضرورة التخلص من الطعام فور ظهور أي من هذه العلامات وعدم المجازفة بتناوله.