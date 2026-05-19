خالد طلعت ينتقد اختيارات أوسكار رويز في تعيين الحكام

علق الناقد الرياضي خالد طلعت على ظاهرة تعيين نفس حكام الدور الأول بالدور الثاني بنفس المباريات.

وكتب طلعت، من خلال حسابه الشخصي "فيس بوك": “أوسكار رويز يواصل الظاهرة الغريبة والمريبة هذا الموسم بتعيين نفس الحكم لنفس مباراة الفريقين في الدور الأول والدور الثاني أيضا!!!”.

وتابع: “أمين عمر قام بتحكيم مباراة الأهلي مع المصري في الدور الأول في نفس الملعب برج العرب، وانتهت المباراة بالتعادل واحتسب ضربة جزاء للأهلي أهدرها أحمد سيد زيزو في الدقيقة 95”.



يستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء غدٍ، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية.