أحمد شوبير: الزمالك الأقرب للتتويج بالدوري بنسبة 70

قال الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إن الشارع الكروي المصري يترقب مواجهة الجولة الحاسمة من الدوري المصري الممتاز، المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء في تمام الثامنة مساءً، مؤكدًا أن استمرار المنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة يُعد أمرًا نادر الحدوث.

وأوضح شوبير أن الصراع على بطولة الدوري لا يزال مشتعلًا بين الزمالك المتصدر، وبيراميدز، والأهلي، مشيرًا إلى أن الزمالك يتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن بيراميدز، وثلاث نقاط عن الأهلي.

وأضاف أن الحسابات النظرية ترجّح قدرة الفرق الثلاثة على تحقيق الفوز في مبارياتهم الأخيرة، حيث يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، ويواجه بيراميدز سموحة، فيما يلعب الأهلي أمام المصري البورسعيدي.

وأشار إلى أن كرة القدم لا تخضع دائمًا للمنطق أو الفوارق الفنية، مستشهدًا بنتائج سابقة مثل فوز سيراميكا على الزمالك في كأس مصر، وتعادله مع الأهلي وبيراميدز في الدوري، إلى جانب فوز سموحة على بيراميدز في الدور الأول.

واختتم شوبير تصريحاته بأن فرص الزمالك تبدو الأقرب للتتويج باللقب بنسبة تصل إلى 70%، نظرًا لامتلاكه أكثر من سيناريو لحسم البطولة، سواء بالفوز أو التعادل في الجولة الأخيرة.